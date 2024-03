A politikus a Facebook-oldalára feltöltött videó alapján arról beszélt a Parlamentben, hogy a Békéscsabai Szakképzési Centrum (BSZC) 2015-ben Békés vármegye nagy múlttal rendelkező szakképzési intézményeiből jött létre.

Herczeg Tamás a Békéscsabai Szakképzési Centrumról beszélt. Fotó: Herczeg Tamás Facebook-oldala

Ismertette, hogy a szakképző iskolákban hároméves képzésben vehetnek részt a diákok, míg a technikumokban ötéves képzés zajlik, és van lehetőség a felsőoktatásban való továbbtanulásra is. Hozzátette, hogy ösztöndíjat is kapnak a fiatalok, és hangsúlyozta, hogy a jó szakembereket megbecsüli a piac és a társadalom.

Jelenleg 70 szakma sajátítható el a BSZC-ben, és ebben az évben újabb képzések is indulnak. A Békéscsabai Szakképzési Centrum országos szinten a legjobbak közé tartozik, erre különféle számok jelentik a bizonyítékot. Úgy véli, hogy az intézmény – amely jelentős foglalkoztatónak is számít – vonzó a külföldi tanulmányutak lehetősége miatt is a tanulók számára.