– Milyen aktualitása van most, 2024-ben a húsvétnak?

– Semmi aktualitása nincsen, a lényege 2000 éve ugyanaz. A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Karácsonykor megszületik a gyermek, de Megváltóvá húsvétkor lesz. Ez tehát nemcsak a legfontosabb, hanem a legszentebb és legtökéletesebb ünnepünk is. Az embernek nem is kell több, semmi egyéb, csak elfogadnia a feltámadást és a megváltást. A kétezer év során ez az üzenet nem változott, de az idők folyamán más és más útjai alakultak ki, hogy az üzenet megérkezzen az egyes emberekhez. Más és más szólít meg minket. Járványhelyzet, háborúk, gazdasági válság, politikai acsarkodás… ezek nyomán mostanában máshogyan rezonál az ember lelke arra, hogy mit is jelent Isten szeretete. A megkérgesedett emberi lelkeket is el lehet érni az örömüzenettel, Isten ezt teszi rajtunk, lelkészeken és a bizonyságtevő híveken keresztül. Üzeni: vedd észre, hogy milyen esélyt kaptál az életre! Vedd észre Istent! Ha felébred az ember, az annyit jelent, hogy ráébred: ott a megoldás őelőtte, és ez a feltámadás.

– Idén is tartanak hajnali istentiszteletet a csabai evangélikusok?

– Igen, tartunk. Mintegy tíz éve kezdtük el ezt az istentiszteleti formát, és azóta nem csökkent, hanem nőtt az érdeklődők száma, sokan jönnek a kisgyermekes családoktól az idősekig. Húsvétvasárnap reggel fél hatkor kezdődik, még sötétben. A Kistemplomban is sötét van, gyertyák adnak némi világosságot. A kisebb gyertyákat az oltár nagy gyertyájáról osztjuk széjjel, gyújtjuk meg, a gyertya lángjait mécseseken haza is lehet vinni. Amolyan meditációs alkalomnak mondanám, nincsen igehirdetés, de van igeolvasás, a próféciáktól a testté lett igéig jutunk el. Ifjúsági énekeket éneklünk, de gyülekezeti énekeket is orgonakísérettel. Mire az alkalom véget ér, odakinn megvirrad, világos lesz, amit mi persze szimbolikusan értünk: a Világ Világossága érkezik meg közénk. Megtörténik a feltámadás, a megváltás munkája elvégeztetett.

– Milyen további ünnepi alkalmaik lesznek?

– Nagycsütörtökön 17 órától tartunk istentiszteletet, és ekkor lesz a megválasztott presbitérium beiktatása és eskütétele, Egy jóval fiatalabb presbitérium kapott megbízást a gyülekezet tagjaitól a következő évekre. Nagypénteken, húsvétvasárnap és húsvéthétfőn 8:45-től szlovák nyelvű, míg 10 órától magyar nyelvű istentiszteletet tartunk úrvacsoraosztással. Nagypénteken 17 órától passióolvasás is lesz. A hétfőn 10 órai összejövetelünk családi istentisztelet, amelyre a családokat külön is hívjuk. Minden húsvéti alkalmunkat fűtési okok miatt a Kistemplomban tartjuk meg.