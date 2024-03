Imádta a békéscsabai közönség, és ő imádta a közönséget és az Előrét, amelyről még mindig nagy szenvedéllyel beszél, a Kórház utcai pályát. Ahogy végig sétál a zöld gyepen, ahogy végig tekint a lelátón, sugárzik róla a tisztelet, az alázat. Nemcsak labdarúgóként, a Békéscsabai Előre labdazsonglőreként, hanem edzőként is beírta magát a város sporttörténetébe. Pásztor József március 20-án tölti be hetvenedik életévét.

A zöldségek üde színük miatt is vonzzák az embert a csabai piacon, de az orrunk inkább a kolbászok, sonkák, csülkök világához vitt. A vásárcsarnok Kolbászkunyhójába szívesen beköltöztünk volna néhány napra kolbászolni, a kinti részen pedig találtunk olyan árusokat, akiknek a kínálata láttán egy darabig mozdulni sem tudtunk. Akikkel beszéltünk, a hagyományos termékek mellett tették le húsvéti voksukat.



Egy nő szépsége több okból is fakadhat. A közmondás szerint a külső megfog, a belső megtart. Azt is szokták mondani, a szépség relatív. Ezért is érdekes és izgalmas kérdés, hogy ki mit néz meg a másikon először. Kameránknak nyilatkozó úriemberek véleménye nem volt egységes. Van, aki először a szemét nézi meg egy nőnek, más pedig inkább az alakját. Azzal viszont nehéz vitatkozni, hogy a magyar nők nem szépek, hanem gyönyörűek. A csabaik meg aztán főleg.



Susánszky Pál személyében február végétől új elnök kezdte meg a munkát a Békés Megyei Lovas Szövetség élén. A ma is aktív díjugrató versenyző, versenyrendező, lovardatulajdonos számít a korábbi elnök Szabó Zsuzsa segítségére, akinek a közgyűlés az „Örökös Tiszteletbeli Elnök” címet adományozta.



A Hír FM vendége a Békéscsabai Jókai Színház igazgatója, Seregi Zoltán volt, akivel a Színház házhoz megy programról, a teátrum képzéseiről, a Munkácsy 180 programsorozatban betöltött szerepükről, de a következő évad színdarabjairól is beszélgettünk.