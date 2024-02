Fontos tájékoztatók kerültek terítékre a vármegyei közgyűlés szerdai ülésén. Elkészült ugyanis mind Békéscsaba, mind Gyula esetében az a városfejlesztési stratégia és az a programterv, amelyek nemcsak a két város törekvéseit tartalmazzák, hanem a környékbeli települések elképzeléseit is. Az, hogy így állították össze ezeket a dokumentumokat, egyedinek mondható az országban. Békéscsaba gondolt Csabaszabadi, Csorvás, Doboz, Gerendás, Kétsoprony, Szabadkígyós, Telekgerendás és Újkígyós; Gyula pedig Elek, Kétegyháza és Lőkösháza beruházásaira is.

Figyelembe vették az igényeket

Az ülésen Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere és dr. Sódar Anita, a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője is arról beszélt: lefolytatták a szükséges egyeztetéseket a többi önkormányzattal, ennek mentén állították össze az anyagokat, figyelembe vették a többi település igényeit is. Előző év végén 4,2 milliárd forint értékben nyújtottak be pályázatokat, ezek elbírálás alatt vannak, illetve vannak olyan pályázatok, amelyeket most készítenek elő. Az egész térségre kiható projekteket szintén terveznek, például bicikliutakban gondolkodnak.

Szarvas Péter polgármester szerint a jövőben a térségi fejlesztések, az együttműködések nagyobb hangsúlyt kapnak. Szükség van a támogatásokra, hazai és európai uniós forrásokra, hogy a lemaradást csökkenthessék. A kormányzat figyelme Békés vármegyére, Békéscsabára irányul, megerősítenék az itteni gazdaságot, ezért hangsúlyozta az iparterület-fejlesztés fontosságát.

Vezető szerepet kell betöltenie

Szegedi Balázs, a vármegyei közgyűlés alelnöke (Fidesz-KDNP) szerint a következő évek sorsdöntőek lesznek Békéscsaba számára, a városnak vezető szerepet kell betöltenie a vármegyében. A fejlesztésekkel választ kell adni arra, hogy miként növelhető a térség népességmegtartó ereje. Zalai Mihály elnök (Fidesz-KDNP) szerint példásan valósította meg Békéscsaba a fejlesztéseit az elmúlt években. Kiemelte az együttműködés fontosságát, például a vármegye és Békéscsaba között; és aláhúzta azt is, hogy nem értelmezhető önmagában egy nagyváros melletti kis falu.

Térségi szemléletre van szükség

Kónya István, Gyula alpolgármestere azt mondta: másfajta gondolkodást igényelt a projektek tervezése most, mint korábban, térségi szemléletre van szükség. Gyula környékén a hangsúlyt a szociális intézmények fejlesztésére helyezték, hogy növelhessék az ellátás színvonalát. A másik három település igényeit is figyelembe vették, és kiemelte, hogy Gyula több gesztust tett a települések irányába. Zalai Mihály, a vármegyei közgyűlés elnöke (Fidesz-KDNP) elmondta: Gyula olyan beruházásokat is tervez, amelyekkel megőrzi zászlóshajószerepét a turizmusban.

Hétmillió forint jut a civil szervezetek támogatására

A vármegye önkormányzatának pénzügyi helyzetével is foglalkozott szerdán a grémium. Módosították az előző évi költségvetést, amelynek főösszegét 51 millió forinttal növelték. Emellett rábólintottak az idei, csaknem 1 milliárd forintos büdzsére is.

Zalai Mihály elnök (Fidesz-KDNP) kiemelte, hogy az önként vállalt feladatok kapcsán a vármegye megőrzi eddigi helyzetét, fontosnak mondta, hogy támogassák a civil szervezeteket, hiszen ezzel is kapcsolatot teremthetnek a településekkel, a helyiekkel. Hangsúlyozta, hogy megbecsülik a szakembereiket. Emelik a fizetésüket, elkötelezett és szakmailag kiváló csapat dolgozik a vármegyeházán, ez megmutatkozik például a fejlesztésekben, a pályázatokban is.

Földesi Mihály (Mi Hazánk), a pénzügyi bizottság elnöke sorolta, hogy az önként vállalt feladatok 27 millió forintot tesznek ki: 14 millió megy rendezvényekre, 2 millió elismerésekre, 3,7 millió Bursa Hungarica-ösztöndíjakra, a civil szervezetek támogatására lehetőséget adó mecénási keret pedig 7 millió forintra rúg.

Mucsi András (Fidesz-KDNP) is azt emelte ki, hogy segítik a civil szervezeteket, tavaly 63-nak nyújtottak támogatást, ezzel is erősítik a kapcsolatokat és a vármegye szerepét. Noha jelképes összegekről van szó, a civil szervezetek örülnek a kapott pár tíz- vagy pár százezer forintnak is. Szebellédi Zoltán alelnök szintén arról beszélt, hogy az együttműködést erősíti a mecénási keret, valamint aláhúzta, hogy a vármegyeháza megbecsüli a munkatársait.

Az ülésen szó volt arról is, hogy a vármegye önkormányzatának tulajdonában van a vármegyeháza Árpád sori épülete, amelyet felújítottak az elmúlt években, illetve, hogy az övé a Gyulai út 1. szám alatti ingatlan is, amelyet most korszerűsítenek nyertes pályázatnak köszönhetően. Zalai Mihály elnök (Fidesz-KDNP) kiemelte: sok tárgyalás után kapta meg az államtól az önkormányzat a Munkácsy Negyedben található épületet, amely impozáns és várhatóan az eddiginél kihasználtabb is lesz a fejlesztés után.