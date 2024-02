Elsősorban nem profi modelleket várunk a Tündérszépek versenyre, ezért nem alap, hogy a jelentkezők ismerjenek minden apró trükköt és taktikát, hogy hogyan viselkedjenek a kamera előtt. A fotózást megelőzően célszerű videómegosztó portálokon vagy egyéb közösségi média felületeken tájékozódni. Számtalan ingyenes tartalom érhető el, ahol képzett szakemberek adnak könnyen elsajátítható tippeket, tanácsokat és ötleteket a kezdő modellek számára.

Várjuk a jelentkezőket a Tündérszépek szépségversenyre. Fotó: MW-archív

Bencsik Ádám hangsúlyozta, előzetesen mindenki próbáljon meg néhány pózt kipróbálni és elsajátítani otthonukban a tükör előtt, hogy felkészültebben érkezzenek a fotózásra. Fontos, hogy tisztában legyenek saját testi adottságaikkal, és próbáljanak rájönni, mely pózok előnyösek számukra, ezzel is jobban megismerve önmagukat.

Sokan tartanak attól, hogy nem modell alkattal rendelkeznek, ezért nem mernek jelentkezni egy ilyen versenyre. Dinya Magdolna azt javasolja számukra, hogy legyenek bátrak és ne hagyják, hogy ez visszatartsa őket. Mindenkiben ott rejlik a szépség és a megfelelő ruhadarabokkal kiemelhetők az előnyös vonások, így mindenki kihozhatja magából a maximumot.

Elmondták, hogy minden jelentkező esetében azon lesznek, hogy a legjobb oldalukat örökítsék meg, kiemelve a pozitív tulajdonságokat és a bennük rejlő szépséget. Ha valaki nem mozog magabiztosan magassarkúban, jobb, ha elkerüli annak viselését, mert nem fogja jól érezni magát benne és feszengeni fog. Inkább válasszon egy laposabb talpú cipőt, amiben komfortosabban érzi magát. Közvetlenül a fotózás előtt célszerű elkerülni az olyan kozmetikai kezeléseket is, amelyeknél nagyobb terhelés éri a bőrfelszínt. A fotózás alatt pedig ne féljenek kommunikálni a fotóssal, merjenek mosolyogni, pózolni és ne tartsák titokban az ötleteiket sem.

Nevezz még most, mielőtt betelnek a helyek

Saját portfólióval is lehet jelentkezni, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatát annak, aki ezt kéri. Békés vármegye szépségei Csongrád-Csanád, valamint Bács-Kiskun hölgyeivel versengenek majd a továbbjutásért. A regionális előválogató április 8-án indul. NEVEZZ MIELŐBB, mert a regionális fordulóba legfeljebb ötven hölgy juthat be. A zsűrizés a jelentkezéssel együtt indul!