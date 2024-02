Miklós Attila szerint választási költségvetést fogadott el a városi közgyűlés. Biztos alapokról indulhat az önkormányzat, és sok új tétel került be a büdzsébe, amelyek jóléti intézkedésekre, fejlesztésekre adnak lehetőséget. Ezekkel egyet lehet érteni, szerinte viszont ezekkel a kérdésekkel korábban is foglalkozni kellett volna, nem csak most, az önkormányzati választás előtt pár hónappal.

Fülöp Csaba elmondta, hogy a büdzsé főösszege 28,4 milliárd forint, ebből a működési főösszeg 19,6 milliárd forint, tehát erősödik a költségvetés működési jellege. Úgy véli, az előző, sikeres év után volt lehetőség arra, hogy egy stabil, biztonságos büdzsét alkossanak, amelyben nincs túl nagy kockázat, és amely módot ad a mikrokörnyezetet érintő beruházásokra.