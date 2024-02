Hoppá kutya szerepe főként a kommunikáció és beszédkészség fejlesztésében fontos. Erősíti az önbizalmat, hozzájárul ahhoz, hogy kimerjék mondani a feladatok, az összeadások, kivonások eredményeit. A csoport szeptember óta dolgozik együtt a kutyával, és az említett kommunikáció terén Hoppának is köszönhetően óriási az előrelépés. Korábban több gyermek is csak bizonyos helyzetekben szólalt meg, most már pedig spontán is megnyilvánulnak. Hétfőnként például elmondják, hogy mi történt velük hétvégén.

– A kutyának mindent elmondhatunk, vele mindent megbeszélhetünk – fogalmazott a tanárnő ezzel kapcsolatban az óra elején.

Az esemény megnyitóján Aléné Kucsera Andrea, a házigazda iskola igazgatója köszöntötte a megjelenteket, kiemelve, hogy az óra része volt az Oktatási Hivatal Bázisintézményi Programjának. Mint elmondta, a Dr. Illyés Sándor EGYMI 2020-ban már elnyerte a bázisintézményi címet, és 2023-ban ismét a nyertesek között tudhatták magukat. Hangsúlyozta, mindannyian azért dolgoznak, hogy színessé, vidámmá és innovatívvá tegyék a tanórákat.

Simon Nóra Edina, az Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai és Oktatási Központ főosztályvezetője elmondta, a Dr. Illyés Sándor EGYMI évek óta bázisintézmény, ahol a nevelőtestület olyan jó gyakorlatokat tud bemutatni, ami mások számára is példa és minta. Kiemelte azt az óriási összefogást, amely a városban ennek az intézménynek a munkáját is övezi.

– A közösség azon dolgozik, hogy nyugodt, fejlesztő és kiegyensúlyozott légkört teremtsenek minden gyermek számára – fogalmazott. A különleges kutyás programot országos összehasonlításban is egyedülállónak nevezte a szakember.

Balogh Aliz, a Gyulai Tankerületi Központ szakmai vezetője kiemelte, a Dr. Illyés Sándor EGYMI 2020-2023-as bázisintézményi elismerését megvédve, jó gyakorlatait továbbfejlesztve 2026-ig viselheti a neves szakmai címet. A szakmai vezető is szólt a szerdai program különlegességéről.