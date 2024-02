– A technika robbanásszerű fejlődésével a határ immár a csillagos ég. A tavalyi Consumer Electronics Show-n (CES), a világ legnagyobb technológiai kiállításán például bemutattak egy hordozható navigációs eszközt, ami segít a látássérülteknek a járásban. Ez a rendszer egy okostelefonos applikációból, valamint egy lábbeliben lévő vibrációs eszközből és egy mozgásérzékelőből áll. Az applikáció a szenzorból gyűjt adatot, a GPS pedig pontos útvonalat készít el, amit vibrálással ad tudtára a hordozójának. A közönség elé tárták az első taktilis-grafikus eszközt is, amit a nemlátók is tudnak használni, hiszen be tud mutatni képet, grafikát, sőt diagramot is taktilis formában. Érdekes találmány a Braille-írást értelmező okoskesztyű, aminek segítségével a látássérültek gyorsabban tudnak önállóan Braille-t tanulni, ugyanis a kesztyű valós időben olvassa fel a speciális karaktereket – sorolta Szabó István. A Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületének informatikusa hozzátette, a Samsung egyik új vizuális asszitenciaszolgáltatása is reménysugár azoknak a látássérülteknek, akik nem tudnak rendesen televíziót nézni. Az eszköz segítségével az aliglátók számára is élvezhetővé válnak a sorozatok, műsorok; mert a távirányító segítségével a mesterséges intelligencia kiemeli a képernyőn látható elemek körvonalait, sőt kiegyensúlyozza a színeket.

Ádász István elnök hangsúlyozta, a leggyakrabban használt eszköznek persze még mindig az okostelefon minősül a speciális alkalmazásokkal, a számítógép a felolvasóprogrammal, a beszélő vérnyomás- és vércukormérő, mérleg és a fehér bot. Utóbbiból is van már okos; az audiotaktilis bot a vakvezető sávba épített érzékelőkkel kommunikálva megmondja például egy kereszteződésnél, hogy jobbra, balra, vagy egyenesen haladva hova lyukad ki a használója.

– Az idei Las Vegasban megtartott elektronikai világkiállításon ugyan csak egyetlenegy látássérülteknek készített eszközt mutattak be, de nem akármilyet. Egy romániai startup cég rukkolt elő a LUMEN nevű szenzorszemüvegével, ami egy nagyobb síszemüvegre hasonlít, és nem a szemen kell hordani, hanem a fejen. Érzékelői segítségével a headset nyomkövetőkön keresztül képes vezetni, jelzi, ha valami elállja az utat; a headset jobb vagy bal oldalán lévő rezgés készteti a gyengénlátót, vakot az irányváltoztatásra. Hatalmas újításnak minősül. Figyelmet érdemel az is, hogy a mesterséges intelligencia már képfelismerő, képnarráló rendszerként is funkcionál; árnyaltan, választékosan, részletgazdagon ír le (mesél el) egy-egy fényképet. Öröm, hogy egyre több beszélő eszköz is napvilágot lát – tette hozzá Ádász István és Szabó István.