Medgyesegyházán 45 millió forintos forrásból újulhatott meg a Sport utca (260 méter), a Jókai utca (490 méter) is. A Jókai utcában tett látogatás után megnézték a sajtó munkatársaival közösen a szintén a Magyar Falu Programban elnyert 14 millió forintos tanya-és falugondnoki buszt, ami speciális felszereltségű, nyolcszemélyes gépjármű. Mellette parkolt a kommunális gépbeszerzés jogcímen 15 millió forint támogatásból vásárolt új MTZ traktor (valamint vettek még egy Stiga kisgépet, fűnyírót, hótolót és sószóró adaptert).

A Magyar Falu Program keretében beszerzett új kisbusz speciális felszereltségű, balról jobbra Gyopáros Alpár, Kraller József és Erdős Norbert.

Fotó: Csete Ilona

A közeli óvoda udvarán megtekintették a vendégek a fejlesztő játékokat, amiket szintén Magyar Falu Program keretében nyert támogatással tudtak beszerezni.

– Rövid időn belül már második alkalommal jár választókerületünkben (Medgyesbodzás után ezúttal Medgyesegyházán) Gyopáros Alpár kormánybiztos. A térség polgármestereivel való találkozás előtt a Magyar Falu Program keretében megvalósult beruházásokat tekintette át, erre kiváló helyszín Medgyesegyháza – köszöntötte Erdős Norbert országgyűlési képviselő a sajtótájékoztató résztvevőit, majd Kraller József polgármester azt emelte ki, hogy 2022-től, az országgyűlési képviselővel folytatott közös munka eredményeként ebben a programban is komoly sikereket értek el.

A Magyar Falu Program a mindennapi élhetőséget biztosítja

– Ezek a sikerek a Magyar Falu Program sajátosságaival a mindennapi élhetőséget biztosítják az itt élőknek, nekünk. Sikeresen pályáztunk útfelújításokra például. Minden településnek fontos, hogy útjai jól járhatók legyenek, Medgyesegyházán is két utcánkat érintette e program. Célunk volt a tanyagondnoki szolgálatnál és a gondozási központnál a szállítás kérdésének a megoldása. 12 éves kisbuszunkat tudtuk lecserélni újra, korszerűre, ráadásul speciális igényt is kielégítve. Kommunális gépeink sorában az 50 éves MTZ-t is lecserélhettük. És itt vagyunk egy olyan helyszínen, ami a gyermekek kedvenc helye. Az óvoda játszóudvarára tudtunk új játékokat vásárolni – mutatott körbe a polgármester. Reményét fejezte ki Kraller József, hogy a jövőben is lesznek olyan pályázati lehetőségek, amiket kihasználhat a város a lakói javára.

A Magyar Falu Program részeként érkeztek az óvodába új játékok. Az óvoda udvarán Varga Jánosné intézményvezetővel is találkoztak. Fotó: Csete Ilona

– Valóban nem először jöttem, mert a kistelepülések polgármestereinek szeretnék beszélni, beszámolni a Magyar Falu Programról, lehetőségeiről, jövőjéről, s hogy hasznos tanácsokkal lássuk el egymást. Fontosak ezek a találkozások, mert úgy fogalmazunk ilyenkor: a Magyar Falu Programot maguk a falvak írják. Van is miről beszélni a Viharsarokban – tette hozzá a kormánybiztos.

Cél az elvándorlás megállítása, a fejlesztések végrehajtása

Emlékeztetett a program kezdetén megfogalmazott célokra: megállítani a vidéki kistelepüléseken az elvándorlást, javítsák az életminőséget, sikeres fejlesztéseket hajtsanak végre.

– A program kapcsán eredményekről tudok beszámolni. A Magyar Falu Program látókörében van majd 2900 település (5 ezer lélekszám alatti). A tartósan népességcsökkenést elszenvedett 2500 településből az elmúlt négy év alatt, amióta ez a program létezik, 1300 helyen megfordult a trend, nő a lakosság száma. A többi helyen pedig elértük, hogy a csökkenés mértéke lelassult. Itt, az Alföldön viszont még nem sikerült a népességszám csökkenését mérsékelni. Ez igaz erre a településre is. Ha viszont itt, az óvoda udvarán szétnézünk, látjuk, nagy szükség van ezekre a fejlesztésekre, hiszen nő a születésszám. De még nem értük el a népesség számának a növekedését. A korfát ha megnézzük, kiderül, a lakosság jelentős részét az időskorúak jelentik, komoly feladataink vannak tehát a szociális gondoskodás terén is – utalt a medgyesegyháziak kisbusz beszerzésére Gyopáros Alpár. Arról is beszélt, hogy a Magyar Falu Program lehetőségeket kínál az idős ellátás terén épületfelújításokra. Ennek a városnak is van frissen beadott pályázata ilyen témában fűtéskorszerűsítésre.

– A folytatásban a kistelepülések polgármestereivel való találkozón bízom abban, hogy olyan impulzusokat kapunk arra vonatkozóan, hogy a pályázati kiírásainkban milyen témákat jelöljünk meg – fűzte hozzá a kormánybiztos.