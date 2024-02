A megegyezés költségvetése

Nem csak a megbízhatóság, a megegyezés költségvetésének is nevezte a mostanit dr. Juhász István tanácsnok (Hajrá Békéscsaba), aki többek között nyugdíjasközösségek támogatását, valamint szén-monoxid-érzékelők beszerzését tanácsolta. Ádám Pál (Hajrá Békéscsaba) sorolta, hogy több forrást javasol külterületi és belterületi földutak karbantartására, illetve kért külön összeget belterületi földes utcák burkolásának megtervezésére. Nagy Ferenc alpolgármester (Hajrá Békéscsaba) reálisnak ítélte az idei költségvetést, szerinte kevesebb kockázatot tartalmaz, mint a korábbi. Több forrást biztosít a békéscsabaiak igényeinek kielégítésére, újabb feladatok is megjelennek. Varga Tamás alpolgármester (Hajrá Békéscsaba) szerint szintén sok mindenre ad lehetőséget a büdzsé.

Hamarabb kellett volna

Ez egy választási költségvetés, ezeket a fejlesztéseket, az igények kielégítését hamarabb kellett volna elkezdeni – összegzett Miklós Attila (Szövetség Békéscsabáért), amire a városvezető úgy reagált, hogy a lehetőségekkel eddig is élt az önkormányzat. Dancsó Tibor (DK) azt mondta: foglalkozni kell azzal is, hogy nem állt meg Békéscsaba népességfogyása, azzal is, hogy sorban állás van az idősotthonoknál. Mivel az előirányzatokat nem növelték meg annyival, mint amekkora az infláció volt, szerinte így is szorítani fog a cipő. Fülöp Csaba (Szövetség Békéscsabáért) kiemelte: a költségvetés működési főösszege soha nem volt ilyen magas, mint most, 19,6 milliárd forint, ami a büdzsé erősségét jelzi. A megkezdett programok folytatódnak, sőt újabbak is indulnak.

Felmérik a járdák állapotát

A 80 millió forintból induló járdaprogram felújításról szól majd, a tervek szerint aszfaltoznának. A 12 választókerület között egyenlő mértékben osztanák fel az összeget, azaz nagyjából 6,7-6,7 millió forint jut egy-egy körzetre. Ebből mintegy 300-400 négyzetméternyi járdát lehet korszerűsíteni – ismertette Szarvas Péter polgármester (Hajrá Békéscsaba). Opauszki Zoltán tanácsnok (Fidesz-KDNP) azt kérte, hogy minél hamarabb nézzék meg, hogy milyen műszaki tartalomra van szükség. A felvázolt menetrend szerint akár így tavasszal elindulhatnak a munkálatok.

Paláncz György tanácsnok (Fidesz-KDNP) és Fülöp Csaba (Szövetség Békéscsabáért) a parkolók építése, tervezése kapcsán kérdezett. Szarvas Péter polgármester (Hajrá Békéscsaba) azt mondta, hogy ő elsősorban tervezésben gondolkodott a 40 millió forintos keretösszeg kapcsán, egy-egy férőhely kiépítése a számítások szerint 1,5-2 millió forintba kerül. Ők ugyanakkor jelezték, hogy több helyen immár megtörtént a tervezés, tehát azokon a helyszíneken lehetne kivitelezés is.