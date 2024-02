Öröm és vidámság töltötte be a nagyterem falait és a községi farsang lebonyolítóinak a szívét, hiszen minden várakozásunkat felülmúló számban vettek részt és készültek a télűző mulatságra – írták bejegyzésükben a szervezők a program végén. Bizonyára a lelküknek is jól estek azok az elismerő szavak, amit a gyerekek boldogsága mellett a kísérő szülőktől, nagyszülőktől hallottak, s akik úgy fogalmaztak: nagyon színvonalas, nagyon gyermekbarát és nagyon emlékezetes programot állítottak össze a kardoskúti házigazdák.

A legkisebbek szinte még csak totyogtak, anyukák, nagymamák kezét biztonságosnak tartva vonultak be a népes nézőközönség közé a jelmezesek felvonulásán.

– A nagyobbak már bemutatkozó versikével is készültek. A kis ovisok zenés tánca is mosolyt csalt az arcokra. Jó volt látni, hogy legalább százötvenen együtt voltunk egy délutánra, ahol a kellemes időjárás ellenére a kiszebáb égetéssel elűztük az idei telet, a rosszat, és várjuk most már a természet újjáéledésével együtt a kellemes tavaszt – írták a közösségi oldalon.

A jelmezesek felvonulására sokan kíváncsiak voltak. Fotó: Facebook

Nagyon sokan szorgoskodtak azért, hogy a megterített kínáló asztalra kikerülhessenek a finomságok: a Radnóti Miklós Nyugdíjas Klub tagjai a hagyományosan finom szalagos- és csörögefánkot, a szendvicskészítést vállalták. A palacsintasütők (Török Attila képviselő, Őzse Zoltán egyesületi elnök és Varga Pál polgármester) is kitettek magukért. A jelmezesek értékelésében Kocsis Péterné Marika zsűrielnökként vett részt segítőivel.

A gyerekeknek a Palinta Társulat énekelt, de lehetett kézműveskedni az Andrékó testvérekkel és a kreatív kör tagjaival. Sarkadi Leila kardoskúti fodrász tanuló pedig több mint 40 kisgyermek haját fonta be.

A versenyek izgalma, a kacagtató pillanatok, a közösségi élmény, az együttlét nagyon sokaknak szerzett felejthetetlen emléket.