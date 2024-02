A medgyesegyházi Schéner Mihály Evangélikus Általános Iskola intézményvezetője, Futaki János elmondta, osztályonként három-négy gyermek hiányzik jelenleg betegség miatt.

– Tapasztalataink szerint azoknál a diákoknál jelentkeznek leginkább tünetek, akik kevesebbet sportolnak, mozognak. A felsőlégúti betegségek eléggé elhúzódnak, van több tanulónk, aki visszaesett a lázas megbetegedése után, például fülgyulladása alakult ki. Sokszor 7-10 napra is elhúzódik a hiányzás, ami megnehezíti a pótlást. A tanár kollégáim persze türelmesek ebben az időszakban – sorolta Futaki János.

A békéscsabai evangélikus óvodában is több most a hiányzó, Hevesi Réka óvodavezető elmondta, nyolc-tíz kisgyermek széke üres egy-egy csoportban. A medgyesegyháziakhoz hasonlóan úgy látják, még nem feltétlen az influenza okozza a tüneteket, inkább más felsőlégúti fertőzések a gyakoriak.

Az influenzaszerű megbetegedésben szenvedők 40 százaléka gyerek

– Ezen a héten csappant meg jobban a gyermeklétszám, de még nem kirívóan. Ilyenkor, a tél végén mindig van egy-egy betegséghullám. Nagyon figyelünk a különböző helyiségek tisztítására, a kilincsek, felületek, játékok fertőtlenítésére, és sokszor szellőztetünk. Van olyan csoportszoba, ahol légtisztító berendezés működik, máshol illóolajos párologtatóval igyekeznek elűzni a vírusokat, baktériumokat az óvónők. A kézmosásra is felhívjuk a kicsik figyelmét, de ez alapvető az év minden időszakában – tette hozzá Hevesi Réka.

Dr. Márki Andrea békéscsabai házi gyermekorvos is úgy tapasztalja, rengeteg a vírusfertőzés: – Van lepkehimlő, barányhimlő, hányás-hasmenés, a légúti betegségek is most tetőznek ennek talaján. Talán a héten több középiskolás maradt otthon végtagfájdalmak és láz, illetve légúti panaszok miatt, ez lehet már influenzaszerű. Ilyenkorra gyengít le mindenkit a bentlét, a napfényhiány, esetleg részben vitaminhiány, a vírusok pedig egyből támadnak – sorolta az orvos, hozzátéve, a kezelésben alapvető a pihentetés. Tüneti szerek alkalmazása is segíthet; mint méz, vitaminok, tea. A komolyabb gyógyszert már az egyénileg fellépő szövődmények kapcsán az orvos írja fel.

Dr. Sonkoly Iván békéscsabai házi felnőttorvos is tapasztalta saját praxisában a betegforgalom növekedését. Úgy véli, az idei enyhe tél kedvezett az influenzaszerű megbetegedések járványos elterjedésének.

– A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb adatai szerint az influenzavírus jelenlétét valamennyi térségben, így Békés vármegyében is igazolták. A mindennapi gyakorlatban nagyszámú légúti fertőzéssel küzdő beteggel találkozunk. A járvány még felszálló ágban van, de várhatóan hamarosan tetőzik. Az országos adatokhoz képest Békés vármegye viszonylag kedvezőbb képet mutat. A 6. héten akut légúti fertőzés tüneteivel 100 ezer lakosonként országosan 3026, Békés vármegyében 2880 fő fordult orvoshoz, és a miénk volt a két vármegye egyike, ahol az előző héthez képest némi csökkenést tapasztaltak – részletezte a szakember. Hozzátette, az influenzaszerű megbetegedések legtöbbször magas lázzal, fejfájással, köhögéssel, ízületi és izomfájdalmakkal járnak. Súlyosabb esetben szövődmények léphetnek fel, mint tüdőgyulladás, szívizomgyulladás, agyvelőgyulladás, amelyek főleg az időseket és a krónikus betegeket veszélyeztetik és általában kórházi kezelést igényelnek.

– Az idei járványra jellemző, hogy gyakran találkozunk hetekig elhúzódó, kínzó száraz köhögéssel, de hányás, hasmenés, hasi panaszok is előfordulnak. Akut légúti fertőzést számos kórokozó idézhet elő, így például az influenzavírus, az RSV vírus, a koronavírus vagy a számos egyéb náthavírus valamelyike. Csupán a tünetek alapján nem mindig lehet megkülönböztetni a különböző eredetű fertőzéseket, de bármi is a kórokozó, minden esetben fontos az elkülönítés és a tüneti kezelés. A tesztelésnek inkább járványügyi szempontból van jelentősége. Az NNK mintavételi adataiból és a szennyvízvizsgálatokból következtetve az influenza elterjedésével párhuzamosan a Covidfertőzések száma visszaszorult, azonban a vírus továbbra is jelen van és – az enyhébb lefolyás ellenére – veszélyei nem lebecsülendők. Az adatokból azt is látjuk, hogy a gyermekek és a fiatalok nagyobb arányban érintettek: a 6. héten az akut légúti fertőzöttek 50 százaléka, az influenzaszerű megbetegedésben szenvedők 40 százaléka a 0-14 éves korcsoportba tartozott. Influenzaszerű tünetek esetén mindenképpen otthon kell maradni, hogy elkerüljük mások megfertőzését. Pihenés, bő folyadékfogyasztás mellett házilag is alkalmazható tüneti szerek használhatók (lázcsillapítók, köptetők, toroköblögetők, orrcseppek, vitaminok). Antibiotikumok szedése csak bakteriális szövődmények esetén indokolt – fejtette ki a szakember. Hangsúlyozta, járványos időszakban a légúti fertőzések megelőzése céljából ajánlatos a maszkviselés, a távolságtartás és a zsúfolt helyek kerülése, különösen az idősek és a krónikus betegek számára. Emellett fontos az immunrendszer erősítése egészséges táplálkozással, testmozgással, C és D vitamin pótlásával. Sokat segíthet az influenza elleni védőoltás, amelynek beadását a járványos időszakot megelőzően javasolják az orvosok, főleg a veszélyeztetett személyek részére.