Kiemelt figyelmet fordítunk a környezetvédelemre, a természeti értékeink megőrzésére. Ennek érdekében többek között folyamatosan fásítunk, környezetvédelmi akciókat, önkéntes szemétszedéseket szervezünk, vagy éppen figyelemmel követjük a gólyáink helyzetét. Most pedig egy újabb programmal a fecskepopuláció megtartását kívánjuk segíteni – hívta fel a lakosság figyelmét kedden Facebook-oldalán Szelezsán György.

Szelezsán György: a fecskepopuláció megtartását kívánjuk segíteni Eleken

Forrás: Szelezsán György Facebook-oldala

Várják a lakossági műfecskefészek igényeket

A polgármester kiemelte: várják a lakossági igényeket és jelzéseket, mivel elsősorban lakott istállók vagy lakott fecskefészek mellé, kisebb-nagyobb, már működő fészektelepek bővítésére helyeznének ki műfészkeket. A szakemberek álláspontja szerint ugyanis ezzel a területen mozgó fecskék látványa odavonzza a fajtársakat, így nagyobb az esélye annak, hogy a műfészkekbe is beköltöznek majd a madarak.

Szelezsán György beszámolójából kiderült, hogy az ezredfordulót követő első évtizedben felére csökkent molnár- és füstifecske-állomány megtartásában alapvető feladat a meglévő telepek, évről évre használt fészkelőhelyek megóvása, fenntartása és lehetőség szerinti bővítése. Ehhez kínálnak most segítséget Eleken a műfecskefészkek kihelyezésével.

Ismertette: a hazai fecskeállomány 2000-2010 között mondhatni összeomlott, az ezredforduló első évtizedének végére az állománycsökkenés meghaladta a 60 százalékot. A tendencia sajnos még nem fordult meg, viszont közben nagyot változott a világ.

A fecskék rovarevő szerepe jelentősen felértékelődött

A 2010-es évek végére jelentősen felerősödött a klímaváltozás, melynek egyik következményeként szinte évről évre újabb és újabb mezőgazdasági kártevő rovarok és betegségeket terjesztő szúnyogfajok érkeznek Magyarországra. Éppen ezért az olyan rovarevők szerepe, mint amilyenek a fecskék is, jelentősen felértékelődik, hiszen ők biológia úton, plusz környezetterhelés nélkül csökkentik a rovarok számát. Hiányukban ezt agrárkemikáliákkal és kémia szúnyogirtással végezzük el, ami súlyosan környezetszennyező és természetkárosító.

Ilyen fészkekkel várják a fecskéket

Érdekünk tehát a fentiek alapján az, hogy a megmaradt fecskeállomány megőrzése mellett műfészkek kihelyezésével is segítsük a számuk gyarapodását. A szakemberek azt javasolják, hogy mesterséges molnár- és füstifecskefészkeket egyesével vagy kis számban elsősorban lakott istállók közelébe vagy lakott fecskefészek mellé, kisebb-nagyobb működő fészektelepek bővítésére helyezzük ki, mert ebben az esetben a területen mozgó fecskék látványa odavonzza a fajtársakat, így nagyobb az esélye annak, hogy a műfészkekbe is beköltöznek a madarak. Továbbá a fecskék műfészkekbe történő költözését, visszatelepülését segítheti az, ha a közelben sárgyűjtőhelyet is létesítünk, mert fészeképítőanyag hiányában a sár csillogása vonzza a madarakat. Ha pedig egyszer már beköltöztek a fecskék, akkor számíthatunk arra, hogy a madarak évről évre visszatérnek.

A műfecskefészkeket a madarak igényei szerint kell telepíteni

A műfecskefészkekről megtudtuk, hogy a madarak által sárból készített fészkek hasonló alakú és méretű, különböző anyagokból készült utánzatai, melyek a természetes fészkekhez hasonlóan tartós és biztonságos fészkelőhelyet kínálnak a fecskéknek. Fontos azonban, hogy a műfészkeket ugyanoda és ugyanúgy kell kihelyezni, ahová a madarak építenék természetes fészkeiket, azaz esőtől védett helyre.

Végül Szelezsán György hangsúlyozta, hogy várják a lakossági igényeket és javaslatokat a műfészkek kihelyezésére vonatkozóan.