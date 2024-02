Bele kéne vágni. Hamvazószerda van, a böjt kezdete. Tegnap az asszony csülökpörköltet főzött ebédre. Húshagyó kedd volt, amikor a böjt előtt el kell fogyasztani a zsíros ételeket, húsokat. Megtettük. Csak félek tőle, hogy nem sokáig bírom majd zöldségen. Megboldogult Ando Gyuri néprajzkutató barátom mondta: ne legyen lelkiismeret-furdalásom, a csabai evangélikus szlovákok igazából csak a nagypénteki böjtöt tartották be maradéktalanul. Igaz, hogy kondorosi katolikus vagyok, de ha nekik szabad, én is megtehetem.

Igazából hamvazószerdával vége a farsangnak is, de még számos bálról tudok, amit ezután tartanak. Aztán pedig egyből jön a torkos csütörtök. Régen a hamvazószerda előtti, utolsó csütörtökre mondták ennek az időpontját, 2006-tól biztosan a hamvazószerda után csütörtökre vonatkozott, mert akkor biztosítottak Békés vármegye számos éttermében is a féláron ételeket, hogy ezzel is visszacsábítsák, visszaszoktassák az embereket a vendéglőkbe.

A torkos csütörtök, mint hagyomány maradt, de az éttermek zöme a féláras ételkínálatból kiszállt. A legtöbben igazából a déli menüből tartják fenn magukat. A Covid idején divatba jött az elvitel és a házhoz szállítás, így még kevesebben keresik fel „étlapos beülősre” a vendéglőket. Kivételek szerencsére Békésben is akadnak, ahol – főként hétvégére – érdemes asztalt foglalni csúcsidőszakban.

A böjtről még annyit: nem egy barátom végigcsinálja. Nem feltétlenül vallási alapon, hanem az egészségük miatt. Le is adnak ilyenkor 6-8 kilót. Én meg felszedem.

