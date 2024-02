– Milyen feladatokkal bízta meg önt eddig a plébánosa Békéscsabán?

– Elhívást érzek a gyerekek és fiatalok közötti, valamint az ifjú házasok közötti szolgálatra. A gyulai és a békéscsabai szolgálatom e tekintetben sokban különbözik. Gyulán az óvodától az egyetemig vannak katolikus egyházi oktatási intézmények, míg itt a megyeszékhelyen csak a Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskolát működteti az iskolák közül a római katolikus egyház. Ebben az iskolában a hetedikes és nyolcadikos diákok között végzek hitoktatói munkát. Szeretem ezt a szolgálatot, mert ez a korosztály kritikusabb, önállóbb gondolkodású, zömében nyitott a világra. Nagyon fontosnak tartom, hogy gondolkodó emberekké váljanak. Célom, hogy kérdéseikre mindig őszinte és teljes választ adjak. A nyitottságra nyitottsággal válaszoljak, ami azt jelenti, hogy a mindennapi életre alkalmazható normákat, erkölcsi értékrendet tudjak nekik bemutatni, átadni. A gyerekek ezeket továbbviszik a későbbi életükre és meggyőződésem, hogy a kereszténységhez, az egyházhoz való jövőbeli kötődésüket alapvetően meg fogja határozni. A heti két hittanóra ezért nagy jelentőségű a számukra, és szerencsére közülük is sokan eljárnak az egyházközség ifjúsági csoportjába, ahol kötetlenebb körülmények között tudunk beszélgetni, énekelni, közösségben lenni.

– Csupán azért, mert ön is még fiatal, könnyebben ért szót a tizen- vagy huszonévesekkel?

– A hitéletre nevelés a családokban kezdődik. Ha a család a hit, a vallás és az egyház iránt elfogadó, akkor lehet számítani arra, hogy egy gyermek is ezt az utat fogja választani. A papok szerepe e ponton kezdődik: az iskolai hitoktatásban vagy az egyházközségi-egyházmegyei alkalmakkor. Fontos, hogy egy pap közvetlen, megszólítható, elérhető, nyitott legyen. Az én célom, hogy a barátjuk legyek. A fiatalok érezzék otthon magukat a templomban, a plébánián, mert ekkor van esély arra, hogy későbbi életükben visszatérnek ide, amikor majd házasságot kötnek, vagy ha valamilyen nehézség adódik az életükben. Felnőttként úgy maradnak kapcsolatban az egyházzal, hogy most gyermekként, fiatalként közös élményeik és emlékeik születnek az adott pappal, ezáltal az egyházzal.

– Milyen céljai vannak, ami a személyes karrierjét illeti?

– Az a tervem, hogy a hívek között maradjak káplánként, azt követően majd plébánosként. Így lehet hatékonyan ellátni a szolgálatunkat.

– Milyen lesz ön szerint a jövő római katolikus egyháza, amelynek az alapjait önök fiatal papok, valamint azok a hívek teszik le, akik között ön is szolgál?

– Vissza kell fordulni teljesen a krisztusi tanításhoz és ahhoz tartani magukat mindenáron. A társadalom egészében sok véleménykülönbséget látunk, számos kérdésben. Egy példát említek, a gender kérdést. Egyre jobban terjed, főleg Amerikában és Nyugat-Európában az a liberális gender szemlélet, amivel szemben – bibliai alapon, a krisztusi tanításra alapuló érvekkel – határozottan állást kell foglalnia az egyháznak. A Szentírás világosan fogalmaz: Isten az embert férfivá és nővé teremtette, ez az álláspont nem variálható, nem lehet felhígítani emberi okoskodással. Az egyház két évezredes alapon áll, de a mai világban él! A mai kihívásokra, modern jelenségekre kell választ adnia, legyen az a géntechnológia, a mesterséges intelligencia, vagy bármi egyéb. Az egyháznak látnia kell minden korban azt, hogy mi jelenthet veszélyt az emberre, és világosan meg kell tudnia fogalmazni saját álláspontját, Jézus Krisztus tanításának fényében. Mi, egyházi személyek is nyitott szemmel járunk, látjuk, hogy mi zajlik a világban, választ és magyarázatot kell adnunk az emberekben jogosan felmerülő kérdésekre, a mi hitünk szerinti válaszokat. Szerintem a jövő egyházát ez teszi majd vonzóvá, az elveinkhez való hűség. A prédikációban is így kell tenni: a tiszta krisztusi tanítás a fundamentum, ennek nem szabad megváltoznia, akkor sem, ha a világ változik, akár napról napra. A nyelvezet változhat, a mindenkori hívekhez igazodhat, de az elvhűségből nem engedhetünk.

– Mennyiben szükségszerű ön szerint az egyháznak digitalizáción átesnie?

– Mindig azt kell tisztázni, hogy mi a cél, és milyen eszköz vezet el a célhoz. Az online teret az egyháznak használnia kell és használja is. A pápa naponta küld üzeneteket az őt követő millióknak az X nevű közösségi hálózaton. Magyarországon vannak egyházközségi, egyházmegyei weboldalak, és a közösségi média a hívekkel való kapcsolattartásra, napi információk átadására remekül használható. Kötelességemnek tartom ugyanakkor, hogy a fiatalabb generáció tagjait megtanítsuk az online média helyes alkalmazására, mert könnyen el lehet veszni ebben, veszélyes túlzásokba lehet esni. Az online média sosem helyettesíti a személyességet, a hitéletben sem. A koronavírus-járvány idején tartott online miséknél is ezt láttuk. A figyelem szétforgácsolódott, sokkal inkább, mint a templomi szentmisék alkalmával, amely az Istennel való találkozás lehetősége. Pár hónapja tartjuk itt Békéscsabán úgynevezett a Face2Face imaesteket. Egyre nagyobb rá az érdeklődés, nemcsak helyből, hanem távolabbról is eljönnek fiatal és kevésbé fiatal hívek. Havonta egyszeri alkalomról van szó, melynek középpontjában a szentségimádás áll. Emellett olyan személyeket hívunk tanúságot tenni, akiknek az élete, hite, szolgálata példaként állítható a fiatalok elé. Ezek zenés alkalmak, az éneket gitárral kísérjük. Az imaest végén pedig agapé, szeretetvendégség van, kötetlen találkozás, beszélgetés. Ilyen alkalmakkor, a közösséget személyesen megélve, a gyerekeknek és fiataloknak eszébe sem jut a telefonjukat nyomogatni.

– A házasság hete sorozat éppen csak most ért véget. Plébániájukon milyen eseményeket szerveztek?

– Egész héten voltak rendezvények, ezek egy része közös alkalom volt, a további napokra pedig otthonra adtunk úgymond feladatokat a jelentkező házaspároknak. A közös találkozásokon volt például egy filmest, melynek során a Szerelempróba című filmet néztük és beszéltük meg, és nagyon jól sikerült a városi sétába ültetett szerelmes kalandtúra, amely túrát követően a Házasság hetének záró szentmiséjén megáldottuk a jelenlévő házaspárokat.

– Elkezdődött a húsvétot megelőző Nagyböjt időszaka. Hogyan hangolódnak a békéscsabai katolikus hívek a feltámadás ünnepére?

– Péntekenként keresztúti ájtatosságot tartunk a templomban, és lesz nagyböjti lelkigyakorlatunk is, melyre vendég atyát hívunk, gyónási lehetőséget biztosítunk és a betegek kenetét is fel lehet venni. A böjt remek alkalom az énidő megteremtésére, Istenre és embertársunkra figyelésre. Ez nem csupán a híveknek, hanem nekünk, papoknak is fontos, hiszen csak akkor tudunk adni a szolgálatban, ha előtte magunk is, elvonulva, időt töltünk Istennel, mégpedig mindennapi imádságainkkal, Szentírásolvasással, akár egy lelkigyakorlaton keresztül.