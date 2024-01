Mint a polgármester kiemelte, Gyula régóta Békés vármegye egészségügyi központja, az utóbbi évtizedben viszont a magánegészségügy is rohamos fejlődésnek indult. Ahogyan az egy 2022-es reprezentatív kutatásából is kiderül, ma már a magyarok közel kétharmada vesz igénybe magánegészségügyi szolgáltatásokat. A polgármester véleménye szerint az eredmények Gyulán is jól láthatóak, ahogyan az is, hogy az állami egészségügyi ellátás mellett a város a magánegészségügyi szolgáltatások nyújtása terén is vezető szerepre tör a vármegyében.