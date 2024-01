A képviselő-testület közelmúltban tartott ülésén dr. Mokán István polgármester elmondta, hogy a két aszfaltozott út rendbe tételére korábban érkeztek érvényes ajánlatok, így azok esetében korábban döntöttek. Most a három földes út korszerűsítésére is jöttek érvényes ajánlatok, tehát ezen fejlesztések kivitelezőiről most tudtak határozni.