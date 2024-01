Az első előadó dr. Bende Attila, a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar Vadgazdálkodási és Vadbiológiai Intézetének adjunktusa volt, aki a daru Kárpát-medencén belüli hajdani fészkelését mutatta be. Előadásában hangsúlyozta, hogy a faj pontos korabeli fészkelőállományára vonatkozóan még ma sem tudunk egyértelmű megállapításokat tenni.

A házigazda, a Dél-békési Természetvédelmi és Madártani Egyesület alelnöke, dr. Bozó László két előadással készült.

– Az első a fenyőrigó vonulásáról szólt. Az elmúlt 20 év kevermesi adatai alapján kijelenthető, hogy a faj október és április között látható felénk, létszámuk pedig egyértelműen összefügg az aktuális időjárással. Rozgonyi Jánossal, a Dél-békési Természetvédelmi és Madártani Egyesület elnökével közös előadásunk a vadászatról szólt. 1894 és 1907 közötti Csanád és Békés megyei vadászati adatokat dolgoztunk fel annak érdekében, hogy bemutassuk milyen fajokat és milyen mennyiségben lőttek a térségben annak idején. Az első blokkot Csathó András István botanikus előadása zárta. Ő az egyre jobban urbanizálódó örvös galamb érdekes fészkelési és táplálkozási szokásairól mesélt. Videót is bemutatott a faj általa megfigyelt akácvirág fogyasztásáról – tájékoztatott dr. Bozó László.

Dr. Bozó László két előadást is tartott a Sina Vendégházban. Fotó: Facebook

A konferencia folytatásaként dr. Forró Anett és Bálint Gábor, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Ifjúsági Tagozatának tagjai tájékoztatták a megjelenteket arról, milyen lehetőségei vannak ma Magyarországon egy 16 és 30 év közötti természet iránt érdeklődő fiatalnak önkéntes szakmai munkára. Az ifisták után dr. Bede Ádám tájrégész, a kunhalmok szakértője az Arad megyei halmok felméréséről és állapotáról beszélt.

Guller Zsófia Eszter, a Szegedi Tudományegyetem hallgatója a Tompa-pusztai löszgyepen zajló gyeprekonstrukciós vizsgálatokba adott betekintést. Külön kitért arra, hogy az idei év mezei pocok gradációja milyen károkat okozott az ősgyep növényzetében is. Az előadások sorát Bozóné Borbáth Erna zárta, aki az elmúlt 8 év kevermesi madárgyűrűzésének az eredményeit mutatta be. Elhangzott: több faj fogásszáma is csökkent a vizsgálati időszakban.

Ezután négy posztert mutattak be az előadók. Ez újdonság volt, amire a kevermesiek eddigi konferenciáin még nem volt példa. A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.