Sok tényező együttállása kellett ahhoz, hogy tíz évvel ezelőtt Gyulán nyitott meg az ország első SM Adományboltja. A Békés vármegyei városban nagy hagyománya van a sclerosis multiplexes betegszervezetek működésének. A vármegye SM betegeit képviselő területi egyesület 1991 óta működik a városban, a Magyar Sclerosis Multiplexes Betegekért Alapítványnak 1999-es megalapítása óta szintén Gyulán van a székhelye. A Békés vármegyei egyesületet több ciklus óta vezető Nyikora Péterné több egyesületben vállal feladatot, csaknem két évtizede szoros együttműködésben dolgozik a térség más civil szervezeteivel, az önkormányzattal, a civil pályázatokat elbíráló Nemzeti Együttműködési Alapnak is régóta kollégiumi tagja. A szervezeti és személyes együttállások révén, hosszas előkészítés után sikerült eljutni addig, hogy Gyula egy forgalmas pontján, a piacon 2014-ben megnyílhatott az SM Adománybolt.

Az első adományboltok

Az egyik első adományboltot (charity shop) Nagy-Britanniában alapították még 1899-ben, ott vakok által varrott ruhákat árultak. A második világháború után sorra nyitottak olyan üzletek Angliában, majd a világ más országaiban is, amelyek az árukészletüket adományból töltötték fel, majd nagyon jutányos áron kínálták, a bevételeket pedig jótékony célra fordították. Klasszikusan sok üzlet tartozott például a Vöröskereszthez. Nyugat-Európában az utóbbi évtizedekben is töretlen népszerűségnek örvendenek ezek a boltok. Gyűjtenek különféle betegségben szenvedők javára, a rákkutatás fejlődésére, míg máshol a szegényeknek, az árváknak, a háború, földrengés, erdőtüzek vagy más természeti katasztrófa sújtotta régióknak segítenek, de számos állatvédő alapítvány is működtet adományboltot.

Kis vidéki mintaprogramot is fenn lehet tartani

– Idehaza előttünk is voltak már évek óta működő adományboltok, ám szerettük volna, ha ezt a sclerosis multiplex területén is meg tudjuk valósítani. Meg akartuk mutatni, hogy egy kis vidéki egyesület is képes lehet országos mintaprogramot fenntartani. Meg persze az sem volt mellékes, hogy szerettünk volna az önkormányzati és állami pályázatok mellett egy állandó, független bevételi forrást jelentő projektnek a gazdái lenni – fogalmazott Nyikora Péterné. Az egyesületi elnök úgy értékeli, mára az SM Adománybolt a város szerves részévé vált, sok a visszajáró felajánló és a törzsvásárló is. Az évek során a környékben élők megszokták, hogy feleslegessé váló tárgyaikat örömmel fogadják az üzletben. Ez is egy kölcsönös tanulási folyamat eredménye.

– Fontos volt, hogy mindenki megértse, egy adománybolt nem szemétlerakat vagy lomraktár, csak olyan adományokat tudunk befogadni, amit feltételezhetően más még hasznosnak tarthat és szívesen is használ – tette hozzá. – Olykor bizony nemet kell mondanunk valamely felajánlásra. Máskor viszont az okoz örömteli kihívást, amikor egy-egy intézménytől vagy szervezettől egyszerre érkezik kiemelkedő mennyiségű és minőségű felajánlás. A gyulai üzlet árukészlete változatos. Legnagyobb részt a ruhaneműk, cipők teszik ki, emellett könyvek, lakásfelszerelési és konyhai eszközök, lakástextilek, dísztárgyak, kisebb bútorok, játékok, olykor szerszámok, műszaki cikkek is fellelhetők. Előfordult, hogy a kiemelt ünnepekre – húsvétra, adventre, karácsonyra – saját kézzel készített díszekkel, adventi koszorúkkal is készültek.

Folyamatosan megújítják az árukészletet

Igyekeznek folyamatosan megújítani az árukészletet, hogy a piacon járók érdemesnek tartsák be-beugrani hozzájuk, hátha ráakadnak egy-egy jó vételre. Megyeszerte nagy visszhangot váltott ki a Szeretet Szombat kezdeményezésük, amikor az üzlet csaknem teljes árukészletét ingyenesen kínálták fel a rászorulóknak.

– A Szeretet Szombat akciónkat részben a kényszer motiválta, hiszen nincs nagy raktárhelyiségünk, ahol tárolhatnánk olyan árukat, amelyek adott idő alatt nem forogtak ki az árukészletből. Ezért mivel ezeket mi is ajándékba kaptuk, időről időre megajándékozzuk vele azokat, akik másként nem tudnának meleg kabáthoz vagy más eszközökhöz hozzájutni. Mára már hagyománya alakult ki a Szeretet Szombatnak, és azt tapasztaljuk: ezzel nem élnek vissza az emberek, valóban az jön, akinek szüksége van rá – mondja Nyikora Péterné.

A közösségépítésre is hangsúlyt fektetnek. Korábban egy pályázat révén az SM Adománybolt lett a Gyulai Önkéntespont. Akkoriban sok önkéntest fogadtak és a képzésükbe is bekapcsolódtak. Ennek köszönhetően a megye különböző településein tudtak rászoruló SM betegek számára hónapokon keresztül otthoni segítségnyújtást biztosítani: például bevásárlásban, ügyintézésben, takarításban vagy épp a tűzifa behordásában segítettek.

A boltban egy főállású üzletvezető és két megváltozott munkaképességű munkatárs dolgozik, az ő bérüket részben a munkaügyi központ pályázata révén tudják finanszírozni, míg az üzlethelyiséget kedvezményesen bérelhetik az önkormányzattól. A gyulai üzlet szerény nyeresége hozzájárul az egyesület működésének fenntartásához, támogatták már belőle betegtársak gyógyüdülését, rehabilitációját, országos SM rendezvényekre való eljutás útiköltségét, szociális alapon adtak gyógyszertámogatást is. A térségben élő egyesületi tag SM betegeknek kedvezményes vásárlási lehetőséget nyújtanak, vagy igény esetén adományt is továbbjuttatnak számukra. Ezentúl magát a jelenlétet, a sclerosis multiplexről való ismeretterjesztést, személetformálást is fontosnak tartják.

Már modellprogrammá vált

A gyulai SM Adománybolt modellprogramként való működését is komolyan gondolják, a korábbi években országszerte több civil előadásban bemutatták már a tapasztalataikat. Részben erre alapozva nyitott meg például a Jász-Nagykun-Szolnok megyei SM egyesület égisze alatt Szolnokon is egy SM Adománybolt, amely fennállásának már negyedik születésnapját ünnepelte nemrég.

Az egyesületvezető nem tagadja, kihívás fenntartani a figyelmet az adománybolt iránt.

– Nem egyenletes a láthatóságunk. Mivel néhányan visszük a boltot, az aktuális élethelyzetünk, egészségünk is befolyásolja, mennyi energiát tudunk beletenni, mikor szárnyalunk és mikor ülnek le a hírek körülöttünk – fogalmazott Nyikora Péterné.

Úgy látja, nagy szükség lenne arra, hogy minél több állandó szolgáltatást tudjanak nyújtani, mert – mint sok hasonló civil szervezetnél – gond az egyesületi tagság idősödése és hogy a fiatalokat nagyon nehezen tudják megszólítani, közösségbe hívni. Ezért is tartja fontosnak, hogy az egyesület jegyzi kiadóként a Multiplex Magazint is, ami országszerte ott van minden neurológiai osztályon és társ betegszervezetnél, ezáltal egyaránt eljut fiatalokhoz és idősebbekhez, továbbá szintén a magazin révén részesei az országos betegtalálkozók megszervezésének és kommunikációjának is. A lapszámok korábbi kiadásaiból az SM Adománybolt támogatóinak is adnak, ezáltal is segítve, hogy minél szélesebb körben megismerjék az SM betegséget, az SM betegeket.