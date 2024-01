Erdős Norbert, a 4. számú választókerület országgyűlési képviselője emlékeztetett, 2024. január elsejével megkezdte működését a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, amely a Miniszterelnökség szervezetéből történő kiválással jött létre a tavaly elfogadott vonatkozó törvénymódosítás alapján.

– Ezen törvénymódosításnak magam is előterjesztője voltam. Külön megtisztelő volt számomra, hogy ezt a munkát dr. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter közvetlen munkatársaként, a területfejlesztés közpolitikai összehangolásával kapcsolatos feladatok ellátására kinevezett miniszteri biztosként végezhettem, hiszen ahogyan Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is fogalmazott: Navracsics Tibor a "kitalálója, szülőatyja" a jelenlegi közigazgatási rendszernek, melynek eredményeit politikai és – ami a legfontosabb – lakossági oldalon egyaránt elismerés, megbecsülés övez.

Az új minisztérium létrejöttével megújul a területfejlesztés is hazánkban, amelynek egyik legfontosabb eleme, hogy a térségi együttműködések kerülnek a középpontba. Az elmúlt másfél évben azon munkálkodtunk, hogy a korábbi, közel harminc éves jogszabály helyébe egy olyan területfejlesztési törvény lépjen, amely a kormányhivatalok fejlesztéspolitikába történő bevonásával, illetve a régiós sajátosságokhoz igazodó fejlesztési koncepciók hangsúlyozásával elősegíti az elmaradott térségek felzárkózását. Jogszabályi szinten ezzel a munka dandárja el lett végezve, megbízatásom tehát ezen a ponton véget ér. Innentől veszi kezdetét a kormányhivatalok részéről a végrehajtás folyamata – fogalmazott bejegyzésében Erdős Norbert.

– A tavalyi évben sajnos szomorú események is beárnyékolták munkánkat: 87 éves korában elhunyt dr. Turi-Kovács Béla képviselőtársunk, aki állhatatosságával, magas szintű szakmaiságával, a gazdatársadalom iránti elkötelezettségével példakép, mérték volt sokunk számára. Alapítója és elnöke volt a Kisgazda Polgári Egyesületnek, aminek hosszú évek óta magam is tagja vagyok, így az egyesület célkitűzéseit, ügyeit érintően is sokat dolgoztunk együtt. Korábban környezetvédelmi miniszter, az elmúlt három ciklusban pedig a Fenntartható Fejlődés Bizottságnak mint az Országgyűlés állandó bizottságának alelnöke volt. Az alelnöki tisztség betöltésére az elhunytát követő hetekben én kaptam felkérést többek között dr. Kocsis Máté frakcióvezető támogató javaslatával megerősítve. Ennek elfogadása természetesen szomorú kötelesség; ugyanakkor végtelenül megtisztelő, hogy a frakcióvezető ajánlásával nekem szavaztak bizalmat, és így a miniszteri biztosi megbízatásom lezárultával én láthatom el a jövőben a bizottság alelnöki teendőit – jelentette be a politikus.

A munka folytatódik 2024-ben

– Elődöm, Turi-Kovács Béla, aki képviselőtárs és barát is volt számomra, követendő példa ezen a területen is. Minden erőmmel, tudásommal azon fogok dolgozni, hogy méltóképp folytassam alelnöki munkásságát, minél hatékonyabbá tegyem a bizottság működését a fenntartható fejlődés, a természeti erőforrások védelme, valamint a klímapolitika ügyeinek erősítése mentén – hangsúlyozta a politikus.

– A munka tehát még nagyobb lendülettel folytatódik 2024-ben, mint korábban, hiszen amellett, hogy tagként továbbra is részt veszek a Törvényalkotási Bizottság munkájában, idén már a Fenntartható Bizottság alelnöki feladatait is ellátom. Mindezek alapját természetesen továbbra is az országgyűlési képviselői tevékenységem képezi, vagyis az a küldetés, hogy Békés-Csanád térségének mind a 27 településvezetőjével együtt gondolkodva, közösen cselekedve javára tegyek az itt élő honfitársaimnak.