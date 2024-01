Az első turnusban, január 5-én három földmérő technikus tanuló indult Portugáliába, Braga városába, hogy a Sinergeo nevű, földméréssel is foglalkozó cégnél töltse gyakorlatát. A második és harmadik turnus magasépítőtechnikus tanulói múlt hétvégén vették célba a spanyolországi Córdobát, illetve a finnországi Kokemäkit. A fiatalok a Castello Arquitectura cégnél, illetve egy finn iskolában töltik az Erasmus+ program által biztosított időt.

A magasépítő technikusok nem fáznak Spanyolországban

Az intézménynél elmondták, az északra tartó, vonattal közlekedő csoportnak okoztak izgalmat a mínuszok; a hideg időjárás miatt végül busszal jutottak el Kokemäkiba a Vízműsök, akik meg tudták nézni Helsinki nevezetességeit is. A Portugáliában lévők Braga városával ismerkedtek a BragaMob munkatársának segítségével, aztán Portóba látogattak el. A spanyolországi csoport első éjszakáját Malagában töltötte, másnap be is járta várost, sőt megismerkedett a gyakorlati helyekkel, mentorokkal.