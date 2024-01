A Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. is részt vesz a tervezésben, amelybe a helyieket és a településen közlekedőket is be szeretnék vonni – ismertette a cég ügyvezető-helyettese. Vass Csaba a Facebook-oldalán arra kérte a békéscsabaiakat és azokat, akik a városban járnak-kelnek, hogy töltsék ki a közlekedési szokásaikra vonatkozó kérdőívet online január 31-ig. A felmérés anonim, a megadott információkat csak a terv elkészítéséhez használják fel.