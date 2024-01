Két püspök – két igehirdetés

Az istentiszteleten két igehirdetés hangzott el. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke a sokak által jól ismert, a Szentírás Lukács evangéliumában olvasható irgalmas samaritánus példázata alapján arról beszélt, hogy ez a drámai történet mennyire mai, a ma emberének is jól megérthető. Ma is vannak veszélyes helyek, ahol fizikai támadások érhetnek, és megtapasztalhatjuk a kitaszítottságot, kifosztottságot, magunkra hagyottságot.

– A kifosztó nem mindig egy útonálló személy vagy banda. Elég egy hirtelen jött betegség, a testi-lelki épség elveszítése, elég egy váratlan gyász, nem várt csalódás. A lelkünkbe tipor egy kiüresítő hazugság, megalázás, bevádolt becsület, kiüresedett házasság, elveszetett munka, és az ember egyik pillanatról a másikra megsebzetté válik – mondta a püspök, hozzátéve, hogy Jézus arra tanít ebben a történetben, hogy az őt követők közösségének tagjai legyenek cselekvő felebarátok, és lépjenek az ilyen megsebzett emberek mellé, azok felé, akiket helybenhagy az élet. Jézus cselekvésre és szeretésre szólít fel, minden felebarátunk iránt, azaz minden ember iránt, akinek éppen ránk van szüksége. „A minta ebben is Jézus a számunkra” – tette hozzá Fekete Károly püspök.

Dr. Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Római Katolikus Egyházmegye megyéspüspöke igehirdetésében arról értekezett, hogy a felebaráti szeretet, amely elválaszthatatlan Isten szeretetétől, az egész Szentírás veleje, a keresztény tanítás leglényegesebb része.

– Amikor majd a végső ítélet alá kerülünk, nem az fog számítani, hogy mennyi időt töltöttük templomban, hozzájárultunk-e mindig becsületesen az egyház támogatásához, hányszor mondtunk el a Miatyánkot, hanem az, hogy hogyan gyakoroltuk a felebaráti szeretetet – mondta el a püspök. Hozzátette azt is, hogy a Jézus által bemutatott és követőitől elvárt szeretet embertársaink iránt, nem valami egy édes szirup és nem bárgyúság vagy balekság, ahogyan sokan gondolják a kereszténységet nem ismerők közül. Hanem az igazi – Jézustól megtanult – szeretet a jót tevés felszabadultságából és öröméből fakad. Cselekvés, amely az erőszakra adott erőszakos választ elveti, de mégis erő van benne és kiáll a megismert jó mellett – szögezte le dr. Kiss-Rigó László püspök.

Egyesített kórus is fellépett

Az emelkedett hangulatú imaheti találkozás során fellépett a házigazda evangélikus, a katolikus és a baptista énekkarok tagjaiból összeállt egyesített kórus, amely Kutyejné Ablonczy Katalin vezényletével két énekszámot adott elő. Orgonista-kántorként Alföldi Csaba szolgált, míg az istentisztelet liturgiájában Kutyej Pál, a záró imádkozás során pedig Péterné Benedek Ágnes és Verasztó János lelkész működött közre. A záró imádságban a több száz békéscsabai keresztény együtt imádkozott a keresztények egységért, az igaz hit terjedéséért, a világban éppen zajló fegyveres konfliktusok miatt szenvedőkért és a menekülők tömegéért, akikkel kapcsolatban a keresztény híveknek is felelőssége van szükségleteik betöltésében, irgalommal és együttérzéssel.

Az évről évre ismétlődő ökumenikus imahét napjai ebben az évben a megbocsátás, a felebarátunk iránti szeretet alaposabb átgondolására adnak alkalmat. Az egyes napok igei gondolatait a Burkina Faso-i keresztények ökumenikus közössége állította össze és juttatta el a hasonló lelkülettel összesereglő közösségek lelki vezetőihez. A békési megyeszékhelyen a római katolikus, a református, az evangélikus, a baptista és a romén ortodox templomok és imaházak adnak otthont az imaheti összejöveteleknek, ezen közösségek a papjai, lelkészek szolgálnak az istentiszteleteken minden este 17 órakor. A záró alkalom január 28-án, vasárnap lesz a belvárosi római katolikus templomban.