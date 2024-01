Az esetről szóló beszámoló, amit a hölgy szomszédja tett közzé, a napokban jutott el szerkesztőségünkhöz. A 87 éves asszony kiment a temetőbe a férje és lányai sírjához. Bár korának megfelelően kicsit bizonytalanul jár, de rendíthetetlenül gyalogol. A sírok között azonban elesett, és az egyik nyughely betonszélébe beütötte a fejét. Felhasadt homlokából és az orrából folyt a vér. Felállni, segítséget kérni nem tudott. Egy férfi, aki korábban látta a nénit, észrevette az eltűnését, és a keresésére indult. Segített felállni, megtörölgette a véres arcát. Kórházba akarta vinni, de a néni erősen tiltakozott. A szomszédos utcából elhozta az autóját, és a lakására szállította az idős hölgyet. Később mentővel kórházba vitték a nénit, ahol összevarrták, illetve ellátták a sebeit.

Bucsi Attila, aki segített a néninek, elmondta, szinte mindennap kimegy a temetőbe, így történt ez az ominózus időpontban is.

– Hátulról szoktam bemenni a ligeti temetőbe a volt feleségem sírjához. Ezúttal is biciklivel érkeztem. Közben láttam, hogy egy idős asszony kissé ingatagon megy előttem, majd lefordul a sírok közé – emlékezett vissza a történtekre Bucsi Attila. – Továbbmentem, útközben van egy fa, aminek általában nekitámasztom a biciklimet. Amikor ezt megtettem, gondoltam, hogy hátranézek, hol van a néni. Nem láttam sehol. Ezért visszagyalogoltam, és az idős asszony akkor már ott feküdt a sírok között hason, arcának egyik féloldala tiszta vér volt, az orránál fogta a zsebkendőjét, mert az is vérzett, és felszakadt a homloka. Megkérdeztem, hogy „Mamika, hogy van?” Tudott válaszolni, segítettem felülni, megtörölgettem. Arrébb állt egy autó, onnan kértem még zsebkendőt. Beszéltünk pár szót, mondta, hogy indul haza, de az akkor nem tűnt a legjobb ötletnek. Más nem tudott segíteni, ezért a biciklivel hazatekertem az autóért, szerencsére nem lakom messze. Addig megkértem, hogy maradjon ott, üljön, mert a sérülése miatt nem a legszerencsésebb, ha járkál. Autóval elvittem a lakásukhoz, felkísértem, majd beszéltem a szomszéd hölggyel, akivel nagyon jó kapcsolatban vannak.

Mint elmondta, arról is szót váltottak, hogy bár a megsérült idős asszony nem akarta, de a nénit mégis érdemes lenne kórházba vinni. Ez később meg is történt, amiről a szomszéd hölgy értesítette is a férfit.

– Mindez megnyugvást jelentett számomra is – tette hozzá Bucsi Attila. – A nénit beszállították a sürgősségire, összevarrták, illetve ellátták a sebeket. Úgy tudom, hogy mostanra jól van. Bár többen voltak, akik azt mondták, életet mentettem, én egyszerűen csak segíteni szerettem volna.

Nagy Zoltánné a temetőben megsérült hölgy, aki városszerte ismert tanítónő volt korábban, elmondta, mostanra jobban van.

– Ha a férfi nem segített volna, lehet, most én sem lennék. Nagyon sokat jelentett, hogy egy ilyen nehéz helyzetben volt, aki nem hagyott magamra – emelte ki nyugdíjas asszony, aki éppen kedden levelet is küldött Bucsi Attilának, hogy ilyen módon is megköszönje, amit érte tett.

A házban, ahol az idős hölgy lakik, figyelnek egymásra, és lehetőségeikhez mérten, több mint negyven éve mindig segítik egymást a szomszédok.