A vadállomány gyakran több kárt is okoz a helyi temetőben – hívta fel a figyelmet a problémára a körösladányi képviselő-testület legutóbbi ülésén, a bejelentések részeként Holóka Demeter Péter önkormányzati képviselő. Mint elmondta, valamiféle megoldást kell találni az évek óta fennálló problémára, hiszen az állatok összemászkálják a területet, leborogatják a sírokat, megeszik a virágokat.

Az önkormányzati képviselő több településsel egyeztetett a kérdésben, aminek kapcsán kifejtette, másutt kutyákkal, illetve egyéb módon kihajtásokat végeznek, majd megismétlik, ha szükséges.

Varga István alpolgármester arra világított rá, hogy temető bekerítése egyfelől előírás, másfelől rejteget magában veszélyeket is. Ennek kapcsán emlékeztetett arra a cikkre, amely a Beol.hu hírportálon, illetve a Békés Megyei Hírlapban is megjelent a témában. Mint kiemelte, előfordulhat, hogy a temető tökéletes bekerítése után a vadak beszorulhatnak, és még nehezebb kiterelni őket, az állatok pedig, ha pánikba esnek, még több kárt okozhatnak, és még nehezebb lehet őket kihajtani.

– Az igazi megoldást a temetőcsőszök jelentenék, ez azonban napjainkban már nem megoldható – tette hozzá.

Holóka Demeter Péter a bejelentések során szólt arról, hogy nagyon sok program valósul meg a város iskoláiban, szinte folyamatosak a rendezvények.

– Nemcsak szabadidős programok és klubfoglalkozások várják a diákokat, hanem nagyon az oktatással kapcsolatos versenyek is gyakoriak – emelte ki. – Lehet, hogy ez korábban is így volt, de most biztosan többet publikálják. Sokan úgy gondolják, hogy ez nagyon fontos. A gyerekek kapcsolatot tartanak a város lakóival.