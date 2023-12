A nemzeti park részterületein kétféle típusú megfigyelőtorony található. Az egyik a madármegfigyelő torony, amely magas ugyan, de befogadóképessége általában csak 8-10 fő. A másik típus a betekintő, amely jóval alacsonyabb, viszont népesebb látogatóközönség, 20-22 ember is elfér rajta.

Ebbe az utóbbi csoportba tartozik a Kis-Sárréten, Geszt és Zsadány község határán található kisvátyoni betekintő torony. A torony a nagytóti Toprongyos-csatorna partján helyezkedik el, kiváló rálátást biztosítva a halastavakra, illetve a környező pusztákra, mocsarakra és a Vátyoni-erdőkre. Nem véletlenül örvend nagy népszerűségnek, hiszen már önmagában a táj szépsége is vonzó.

A betekintő látogatóinak száma jelentősen megemelkedett az Alföldi Kéktúra nyomvonalának kiépítése után, mivel az építménynél pecsételő hely is található. A kényelmes pihenést padok és asztal is szolgálja. Az elmúlt évtizedben a torony állaga sokat romlott, ráadásul az idei év gyakori szélviharai kicsit megtépázták a tetőszerkezetet is. A közelmúltban azonban egy alapos javítás és a faszerkezet teljes festése is elkészült, így a betekintő a régi állapotában várja a nemzeti parkba érkező turistákat, vendégeket.