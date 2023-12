Részletezte: kislányával az első dolguk minden évben a kívánság levél a Jézuskának, postán küldve, december első napjaiban. Majd az ünnepi fények lekerülnek a padlásról, és egy átvizsgálás után a saját készítésű fénygömbök, a világító fényfüzérek kikerülnek az udvarra, a fákra. A két kutyának külön, a tujára. A következő lépés az, hogy előveszik a karácsonyfára való díszeket és a lakás díszeit, illetve megbeszélik, hogy mekkora fát hoz idén a Jézuska.

A fát mindig december 24-én „kapják" a Jézuskától és jön az első közös izgalom, hogy be fog e férni a házba, vagy sikerül-e idén is eltörni a csúcsdíszt. Ezek beszámolója szerint az év legjobb izgalmai.

Az ajándékokat már évek óta a kislánya bontja ki, és szortírozza, hogy melyiket ki kaphatta. Volt is egy vicces történet sok évvel ezelőtt, ami minden évben a bontáskor eszébe jut. Éppen az ő melegítőalsóját bontotta, az akkor még 6-7 éves kislánya, majd a kibontás után az anyukájának adta, azzal a megjegyzéssel, hogy: ez egy szőnyeg, ez biztos anyáé.

Krivik Viktor elárulta, hogy az ünnepi menü készítésekor próbálja az édesanyja hagyományos ízeit elkészíteni, de idő hiányában évek óta segítséget is kér ehhez. Hol Brecska Marika Néni, hol Jurákné Kati Néni készíti a töltött káposztát nekik karácsonyra, mert ők úgy csinálják ahogy az anyukája készítette egykor. Készül az ünnepi asztalra továbbá hurka-kolbász, és hagyományos húsleves – amit viszont csak ő maga készíthet, a kislánya szerint –, pörkölt, és persze sütemények, amiket a párja készít. Ezek a diós és almás, piskóta, kizárólag házi, saját tojással, saját almából. Idén Závoda Ferenc meglepte néhány adag finom halászlével is, így ezzel nem lesz gondja.

Édesanyjának az ünnepek alatt immár ők viszik az ételt, így az ünnepi menüvel kicsit viszonozni tudja azt a sok jót, amit kapott tőle az életben. Miatta is minden napra más a menü náluk, az említett töltött káposztán kívül, zöldbableves, becsinált leves, és tészta is készül, hogy ne csak a húsok domináljanak.

Hangsúlyozta: számukra ilyenkor a legfontosabb a családi kör nyugalma. Ebben a felgyorsult világban talán már nincs is más, ilyen békés időszak a karácsonyon kívül, amikor egy kicsit le tudunk engedni, így ezt meg kell becsülnünk, örülnünk kell a családunknak, barátainknak.

Az ünnepek családjában társasjátékkal, szokásos karácsonyi filmekkel és zenével telnek, de persze a délutáni alvás, pihenés is a listán van, és természetesen a családtagokkal és a barátokkal is találkoznak. Tehát mozgalmasan, de örömmel telnek ezek a napok, a karácsonyi ünnepek. Végül elárulta: náluk házikedvenceknek is jó ez az időszak, mert sokat játszanak velük ilyenkor.