A fináléban négy család mérte össze tudását, kreativitását. Az alkotásokat pedig háromtagú zsűri értékelte: Palkovics Brigitta, az intézmény munkatársa, Kovács Bence, a Lego Masters versenyzője, valamint D. Nagy Bence slamköltő, szerkesztő, televíziós műsorvezető.

Juhász Zoltán, az intézmény igazgatója elmondta, hogy a legózás remek szórakozási, a családok számára kikapcsolódási lehetőség, és a játékot össze lehet kapcsolni a könyvekkel is. A Békés Megyei Könyvtárban, a Digilaborban több olyan foglalkozást is szerveztek az elmúlt időszakban, amikor legóelemekből építették meg a résztvevők egy történet egy-egy jelenetét, és azokból képregényt készítettek.

Igazából most is ez volt a feladat, amelyre 60 percet kaptak a családok. A történetet pedig egy mese adta. Eve Tharlet: Jakab mester karácsonya című könyvéből kiderült, hogy Jakab mester egy apóka, egy játékgyáros, és ő készíti a Télapó ajándékait is. Most azonban bajba került, mert nem készítette el azokat időben. Persze ez a sztori is jól végződött, hiszen aztán időben kiszállították a Mikulással közösen a meglepetéseket a gyermekeknek.

Palkovics Brigitta elmondta, hogy a családok a jelenetek megépítése után a műveket lefényképezték, és a fotókból aztán egy alkalmazás segítségével készítettek képregényt. Nem kellett belemenni a részletekbe, az volt a lényeg, hogy kerek legyen a történet, és hogy megjelenítsék a képregényben a sztori főszereplőit. Előzetesen ajánlásként azt is megosztotta a versenyzőkkel, hogy olyat nem érdemes építeni, ami aztán nem szerepel majd a képen.

Kovács Bence is több tanácsot osztott meg ringbe szálló családokkal. Szerinte az volt a lényeg, hogy az építmény hordozza a szükséges, átadni kívánt információt. Nem kellett sokat építeni, a kevés is bizonyulhatott elegendőnek; egyébként pedig érdemes volt egymás között leosztani a feladatokat. Ő egyébként figyelembe vette az értékelésnél az építési technikát, hogy milyen elemeket használtak; a kinézetet, az esztétikát; valamint a kreativitást.