Bangó Csaba, a Linamar Hungary Zrt. PPM divíziójának gyárigazgatója elmondta, hogy az ételosztás hagyománya immár több mint öt évre nyúlik vissza. Úgy gondolták, hogy a régió egyik legnagyobb munkáltatójaként nemcsak a munkaerőpiac résztvevőit kell támogatniuk megélhetéssel, hanem azokat is, akik ezen kívül rekednek valamilyen okból és módon.

Hozzátette, hogy advent időszakában egyébként is előtérbe kerül a rászorulók megsegítése, és az akcióban örömmel vettek részt a cég munkatársai is. A kezdeményezéssel megcélzott nehéz sorsúakat többek között szociális intézményeken, valamint karitatív szervezeteken keresztül értesítették a lehetőségről, hiszen ők vannak folyamatos kapcsolatban velük.

Bangó Csaba beszélt arról is, hogy a Linamar Hungary Zrt. jótékonysági akciói nem korlátozódnak csak a karácsony előtti időszakra. Hiszen egész évben, folyamatosan támogatnak alapítványokat – például futóversenyt is szerveznek ennek érdekében –, illetve Mikulás apropóján is csomagokat vittek a rászoruló, otthonokban lévő gyermekek, valamint a kórház gyermekosztálya számára.