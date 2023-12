Megújulhat a Szabolcs utca egy része Békéscsabán

Hosszú évek óta jelent problémát Békéscsabán a Szabolcs utca Szarvasi út és Lipták András közötti szakaszának állapota. Egy TOP Plusz pályázat keretében megtörténhet a szakasz felújítása – adta hírül Paláncz György önkormányzati képviselő közösségi oldalán. Kiemelte: azért, hogy elősegítse az út felújítását, a képviselői célelőirányzat felhasználásával korábban megterveztette az út komplex korszerűsítését, és többször jelezte a városvezetésnek a beruházás fontosságát, de forrást nem biztosítottak rá. Most a törekvése megvalósulhat. Ugyanis egy TOP Plusz-pályázat részeként sor kerülhet az út felújítására és kerékpársáv kijelölésére is.

Meggyújtották a második gyertyát is Békéscsaba adventi koszorúján

Fellobbant a második láng is vasárnap a város adventi koszorúján Békéscsabán, a Szent István téren. A gyertyát dr. Kiss Gyula aljegyző gyújtotta meg. A főtéren a Mikulás is tiszteletét tette krampuszai kíséretében. A program további részében Évi tündér karácsonyi gyermekműsora következett a színpadon, a kicsiket pedig még az eső sem tántorította el attól, hogy jól érezzék magukat.

Hanukai ünnepséget tartottak a békéscsabai zsinagógában

Hanukai ünnepséget és gyertyagyújtást tartott a Békéscsabai Zsidó Hitközség vasárnap a Széchenyi-ligeti zsinagógában. A rendezvényen elhangzott, hogy a Békéscsabai Zsidó Hitközség immár 190 éve a történelmi magyar zsidóság hivatalos képviselője, hanukai rendezvényükön színes programokkal várták az érdeklődőket. A gyertyagyújtást Kendrusz Attila, a Szegedi Zsidó Hitközség vallási vezetője tartotta, majd fellépett Fináli Gábor rabbi és az Ábrahám fiai zenekar. A vendégeket igazi hanukai fánkkal várták.

Új bölcsődét építhetnek Békéscsabán

Új bölcsőde épülhet Jaminában, és immár ki is választották a tervezőt – ismertette Opauszki Zoltán városi tanácsnok, jaminai önkormányzati képviselő a Facebook-oldalán. Mint írta, a városüzemeltetési bizottság – amelynek ő is tagja – tavaszi döntése értelmében az önkormányzat egy pályázatot nyújtott be, hogy az Erzsébet lakópark mellett egy 900 négyzetméter hasznos alapterületű, hat csoportszobás bölcsődét építsenek, és nyert is a beruházásra a város 1,2 milliárd forintot. A történetben friss fejlemény, hogy a tervezési feladatok kapcsán az önkormányzat lefolytatott egy beszerzési eljárást, és kiválasztották a tervezőt, egy kecskeméti cég tette a legkedvezőbb ajánlatot.

Mikulás-napi ünnepséget tartottak a békéscsabai nyugdíjasok

A hagyományokhoz híven vacsorával egybekötött Mikulás-napi partit rendeztek az idén 31. évét töltő Békéscsaba Városi Nyugdíjas Egyesületnél. A Dózsa György úti szervezet egy igen aktív közösséget tudhat magáénak. Rendszeresen szerveznek különböző esteket, vacsorákat, mulatságokat egy-egy ünnepi alkalomhoz kötődően, gyakoriak a kiállítások és a hagyományőrző programok, egy éve pedig immár számítógép-használati tanfolyamokat is tartanak a nyugdíjasoknak. Az egyesület több mint 400 fős taglétszámával a város egyik legnagyobb civil szervezete.

Több tucatnyian adtak vért Békéscsabán, a Vasutasban

Több tucatnyian nyújtották a karjukat Békéscsabán, a Vasutas művelődési házban, hogy vérükkel segítsenek másoknak. Idén 17. alkalommal szervezte meg a MÁV-VOLÁN-csoport a Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesülettel, a Magyar Vöröskereszttel és az Országos Vérellátó Szolgálattal együttműködve az országos véradónapot. Hangsúlyozták a szervezők, hogy a működő egészségügyi ellátáshoz szükség van a vérkészletek folyamatos feltöltésére is, ehhez pedig országosan 14 helyszínen járulhattak hozzá az önkéntesek, köztük Békéscsabán.