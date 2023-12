Az Év Szaloncukra díj mellett idén számos új kategóriában is versenyezhettek a gyártók. Az új kategóriák összeállításában a Magyar Édességgyártók Szövetsége is segítséget nyújtott. Az elmúlt években nagy sikert aratott “ízek versenye” sikerén felbuzdulva idén ismét új ízeknek lett egyéni versenykategóriája, de az íz kategóriákban ízenként csak egy győztest hirdettek ki idén is.

A zsűrizésben a meghívott sztárzsűritagok mellett a Szeretem a csokit TikTok-csatorna videós párosa a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségének tagegyesületei és a Nagycsaládosok Kispesti Egyesületének tagjai és vezetői is segítségére voltak a csapatnak. A kóstolok közé az Év Szaloncukra Facebook oldalának követői közül többen is bekerülhettek.

Idén először szakmai kategóriát is létrehoztak. A szakmai zsűriben Harrer-Abosi Beatrix a Harrer család képviseletében a Harrer Csokoládéműhelyből, Gácsi Zoltán, a Csokoládé Akadémia szakmai vezetője, Jakabfi Dávid desszert séf, Mihály Lajos szakács mester és cukrász, valamint Veszely Attila Nemzetközi Csokoládé bíráló csokoládé mester és mestercukrász döntött a szaloncukrokról. Ebben a kategóriában gyártónként öt termékkel nevezhettek. A zsűri szakmai szempontokat és a szaloncukor formai elvárásait is figyelembe vette a döntéskor.

A kóstolásokra több, mint 8000 szem szaloncukrot osztottak ki zsűrizésre, hogy a megtalálják a 17 győztest. Az Év Szaloncukra 2023 címet a balatongyöröki Promenád Kávéház Fügés-diós szaloncukra nyerte el, a második helyezett a maklári Stühmer Körtezselés-muskotályos szaloncukra lett, míg a harmadik helyen a Keszthelyi Sütibolt meggyes marcipán szaloncukra végzett.

A szakmai kategória győztese a Stühmer szicíliai pisztáciás szaloncukra lett, második helyen végzett a soltvadkerti Szent Korona Cukrászda fehércsokoládés málnás-pisztáciás málna pálinkás szaloncukra, a harmadik pedig a Gyulai Kézműves Cukrászda mézkaramell szaloncukra lett.