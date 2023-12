Dr. Görgényi Ernő polgármester az előterjesztés tárgyalása során felelevenítette, a társaságnál az a szabály érvényes, hogy a marketingtervet konszenzussal kell elfogadni. Az önkormányzaton kívüli piaci szereplők is megfogalmazzák szakmai véleményüket, amelyeket a cég menedzsmentje beépít a szakmai anyagba, így az ágazat teljes egyetértésével állítják össze a marketingtervet.

– Egyebek mellett ez is biztosítja azt a jó együttműködést, amely országos viszonylatban is egyedülálló. A szakemberek valamennyi szereplővel megtárgyalták a terv szempontjait, olyan anyag született, amivel mindenki egyetért – hangsúlyozta.

Komoróczki Aliz, a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, körülbelül egy évvel ezelőtt a gyulai önkormányzat, a szállodák, illetve a Gyulai Idegenforgalmi Egyesület úgy döntöttek, hogy az előremenekülést, a válságból való kilábalást választják, amelynek mentén új finanszírozási koncepciót alakítottak ki.

Kifejtette, az új finanszírozási koncepció lehetővé tette, hogy hosszabb távon és stabil körülmények között működjön a kft., ahogy ez arra is lehetőséget adott, hogy mindig már a következő esztendőt megelőző utolsó negyedévben előterjesszék a városi marketingtervet. Így születhetett meg már 2023 végére a 2024-es szakmai anyag.

– A válságos időszakban erre kevésbé nyílt lehetőség, mert sok volt a bizonytalanság – hangsúlyozta a szakember. – A marketingterv egyeztetése a tagokkal, a szállodákkal és az idegenforgalmi egyesülettel már megkezdődött az ősz folyamán.

Komoróczki Aliz ezt követően a főbb célkitűzéseket, illetve változásokat ismertette.

– 2023-ban az volt a fő célkitűzés, hogy csakis a belföldet célozzuk meg, belföldön végzünk értékesítést támogató marketingtevékenységet – fogalmazott, majd hozzátette, 2024-ben ugyancsak az a cél, hogy továbbra is elsősorban belföldön népszerűsítsék Gyulát, és megőrizzék, tartsák a város pozícióját a belföldi turisztikai piacon.

– Viszont mind a tagok, mind a szolgáltatók, illetve a kft. menedzsmentje tagjai is az előrelépés, a bővülés, a fejlődés lehetőségét a nemzetközi piacra lépésben látják – emelte ki a szakember.

Ennek érdekében az az elhatározás született, a 2018-ban, illetve 2019-ben megkezdett, majd a koronavírus-járvány által félbeszakított romániai piacra lépést folytatják. Így 2024-ben újra elkezdenék meghódítani a szomszédos országot.

A marketingterv ennek megfelelően készült el, és a költségeket, a költségkeretet is annak megfelelően alakították ki. A belföld tekintetében nettó 41 millió forinttal terveztek, míg a romániai piacra lépést nettó 17 millió forintban állapították meg. Egy kisebb összeget határoztak meg a jövő évi gyulai nemzetközi tűzoltó csillagtúra kapcsán, a városba, elsősorban német nyelvterületről érkező vendégek számára készítenek promóciós anyagokat. Emellett egyéb angol nyelvű anyagok is készülnek majd. A marketingbüdzsét így nettó 60 millió forinttal tervezik, ami még változhat az év lezárásának függvényében is. Januárban pedig már el is kezdik a munkát.