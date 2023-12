– Másfél évtizede pattant ki az ötlet: kedveskedjünk karácsony közeledtével egy tányér, helyben főzött gulyáslevessel a lakosainknak. Soha nem rászorultsági, szociális alapon, hanem jó szívvel, szeretettel, mindenkinek – fogalmazott bejegyzésében Varga Pál polgármester az idén is sikeres kezdeményezést értékelve.

– Éveknek kellett ahhoz eltelnie, mire a lakosaink gondolataiban is helyére került az egy tányér kedvesség. Már nem adományként, hanem helyesen: ajándékként gondolnak rá. Annál is inkább ajándék ez, hiszen nem egy szervezet, hanem egy közösség támogatásából jön létre: sok-sok jó szándékú ember anyagi segítségéből egy tettre kész csapat munkájának köszönhetőn készült el a tartalmas, finom leves idén is.

Példás összefogással teremtették elő az alapanyagokat.

A főzést megelőzően a gyűjtés felhívására azonnal megmozdultak az emberek: a kisnyugdíjas kisebb mértékű támogatásától a nagyobb összegű támogatókig sorra érkeztek a felajánlások jó szó, szép gondolat kíséretében. Hagyományt teremtettünk, és ezt valóban a tiszta szív, a jószándék vezérelte.

– Sajnos az elmúlt másfél évtizedben elvesztettük két alappillérét a kezdeményezésnek: Szabó Laci barátunkat, aki a kezdetektől a főzés levezetésében élen járt és Bajnóczi Pali barátunkat, aki számtalan módon segítette kezdeményezéseinket. A főzések alkalmaival emléküket megőrizzük, rájuk mindig is jó szívvel visszagondolunk –fogalmazott a polgármester.

Önkéntesek egyre többen jelentkeznek, segítenek az előkészületeknél is. Fotók: Facebook

Közösségi alkalomnak is kiváló esemény ez, hiszen valóban nem lehet felsorolni azt a rengeteg szorgos segítőt, akik már napokkal a főzés előtt érdeklődtek-jelentkeztek. Reggel pedig a megszokott ütemben és sorban elkezdődött, majd befejeződött az évről-évre egyre nagyobb mennyiségben (és a visszajelzésekből ítélve), jó minőségben elkészült étel.

– Az idén is rekordot döntöttünk: soha ennyien még nem jöttek el meghívásunkra. Öröm volt látni a mosolygós arcú embereket, akik, jókat beszélgettek egymással. Külterületen élő lakosainknak már a kezdetek óta kiszállítjuk az ételt. Az egyik helyszínen hangzott el az alábbi mondat, ami számomra nagyon tetszett: „Arra is jó ez az alkalom, hogy találkozzak a szomszédommal, hiszen ő is és én is állandóan lótunk-futunk. Alig beszélünk. Na most, legalább amíg vártunk benneteket, átbeszéltük az évet.”

Minden évben próbálunk kicsit újítani: az idén Geiszt László ötletének örültek sokan, aki feldíszített pónifogatával sétakocsin utaztatta ebédidőben az érdeklődő gyermekeket és felnőtteket. Közben saját készítésű mézeskalácsokat ajándékoztak feleségével az utasoknak.

Ezúton köszönöm meg minden támogatónak és segítőnek a hozzájárulását a karácsonyi főzéshez. Ennek így és csak így: közösségben van értelme – hangsúlyozta Varga Pál.