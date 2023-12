Élt egy hetet a labirintus – jelentette be közösségi oldalán Albertus László alpolgármester szomorúan. Ahogy arról hírportálunk is beszámolt december 3-án, fantasztikus összefogással építették meg lelkes önkéntesek a pompásan feldíszített karácsonyi park egyik attrakcióját. Ahogy tavaly, sajnos idén is pusztítást végeztek ismeretlenek a helyszínen.

„Gyerekeknek lett készítve. Nem értem miért kell lerombolni mások örömét; Másfajta időtöltést kellene kitalálni, mint a rombolás; Borzasztó, szadista, vandál tett; Sose értettem ilyesmibe mi örömöt lelnek; 1 bálát sem fogtak meg, vandálok!” – sok hozzászóló fejezte ki nemtetszését a történtek miatt.

Az ötletgazda, Albertus László érdeklődésünkre elmondta, a vasárnapi látvány valóban elszomorító volt.

Volt ismeretlen segítő és sok önkéntes építő kedden is. Fotó: Gigacz Balázs

– Amíg vannak olyan gyerekek Mezőkovácsházán, akik örömüket lelik a szalmalabirintus kínálta játékos lehetőségekben, nem adom fel. Azt szeretném, ha újra használhatóvá tennénk. Kedden délután aki eljön és segít, akkor közösen megoldjuk – nyilatkozta az alpolgármester éppen a helyszínen járva, ahol szemügyre vette a károkat.

Kedd reggelre azonban kisebb csoda történt – értesült hírportálunk. Valaki a labirintus egy jelentős részét helyreállította. Az ismeretlen jótevőnek hála, kedden délután az önkéntesek (15-20 fő) 1 óra leforgása alatt kitakarították, megerősítették a labirintust a helyszínre szállított 100 darabbal, a szétszakadt bálákat kicserélték.

Mostantól 24 órán át kamera figyeli a téren történteket.