Az alkotórészei végül egy tízgyermekes békéscsabai családhoz kerültek. Idén újra készült egy ilyen karácsonyfa, a csúcsán most is OBB Marci, az Országos Balesetmegelőzési Bizottság kabalafigurája ül.

A mellények, villogók nem csupán díszek, hanem fontos és hasznos kellékek, hiszen a biztonságos közlekedés alapfeltétele az, hogy láthatóak legyünk. A Békés Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság idén is egy olyan családhoz szeretné eljuttatni a karácsonyfa összes alkotóelemét – beleértve a Marci figurát is –, ahol sok gyermek van és a szülőkkel, nagyszülőkkel együtt rendszeresen gyalog, illetve kerékpárral közlekednek. Várják a javaslatokat, hogy melyik az a nagycsalád, ahol nagy hasznát veszik az eszközöknek. A [email protected] címre bárki megírhatja, hogy a környezetében, rokonságában melyik családnak adná ezt az ajándékot. Fontos, hogy az e-mail tartalmazzon indoklást is, miért gondolják, hogy az adott családnál lenne a legjobb helye a láthatósági eszközöknek. A javaslatokat 2023. december 26-ig várják.