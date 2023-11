Macsári József polgármester elmondta, hogy korábban a reformátusok biztosítottak hasonló szolgáltatást a Töviskes majorban élők számára, ez azonban megszűnt. Fontosnak ítélte, hogy támogassák azt a mintegy kétszáz szeghalmit, akik itt, külterületen élnek, tekintettel arra, hogy főleg idősekről van szó, illetve a tömegközlekedés sem gyakori. A tanyagondnoki szolgáltatás nagy segítséget jelent majd nekik a bevásárlásban, a gyógyszerek kiváltásában, az ügyek intézésében.

Ennek érdekében módosították a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet. Ugyanakkor nemcsak bővítették, hanem csökkentették is az ellátások körét, mivel megszűnik Szeghalmon a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Ennek indokaként elmondta, hogy ezt tíz településen mindössze 45-en veszik jelenleg igénybe. Többen kértek helyette inkább Gondosórát – a készülék ingyenes is a 65 év felettieknek –, és népszerűsítik is majd ezt a lehetőséget az idősek körében.