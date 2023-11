Külön öröm, hogy lakossági javaslat is érkezett. A népi hímzés, népművészet és népi kézművesség, mint helyi érték a kulturális örökség kategóriában kapott helyet, a javaslatot Nyusti Sándorné tette, összegezve az orosházi vidékre jellemző népi kézműves elemeket. A bizottság örömmel fogadta a javaslatot és támogatta a helyi értéktárba való bekerülést.

– Szintén a helyi kulturális örökségek sorában tartjuk számon Balogh Örse orosházi épületekről készült ceruzarajzait – a nyári színkör 1915-ből, vagy a községháza az 1800-as évek elején, megannyi múltidéző épület, melyet a művész nagy gonddal örökített meg, ceruzavégre tűzve az egykori, vagy éppen még ma is álló épületeket. Líborné Putnoki Edit javaslatát elfogadva került bele a települési értéktárba a ceruzarajzok gyűjteménye. Sport kategóriában a magyarbiliárd került be a helyi értéktárba, Seres Péter javaslatára. Méghozzá jó okkal, hiszen ez az egykor rendkívül népszerű játék ma a legtöbb helyen már háttérbe szorult, de a Dél-Alföldön, ezen belül is Orosházán sokan őrzik még a hagyományt és űzik ezt a nagy múltú sportot. Ebben a kategóriában ez a második értékünk Mátrai Sándor labdarúgó életútja mellett – a bizottság vezetőjének a felsorolása itt még nem ért véget.

Balogh Örse orosházi épületekről készült ceruzarajzai is bekerültek az értéktárba Fotó: Kecskeméti Krisztina

Az orosházi szilvalekváros papucs – hogy az agrár- és élelmiszeripari kategória gyarapodását is hírül adhassuk – a Csizmadia Pékség javaslatára került a gyűjteményben méltó helyére. A szilvalekváros papucs korábban az Agrárminisztérium HÍR védjegyét is kiérdemelte, most pedig a helyi értéktárba is bekerült. A hagyományos, erre a vidékre jellemző finomság érdekessége, hogy még a lekvár is helyi, hiszen rákóczitelepiek készítik.

– Végül a Nagy Gyula Területi Múzeum szakembereinek javaslatára a bizottság a helyi értékek közé emelte épített kategóriában a Jézus Szíve római katolikus templomot. A helyi védettség alatt álló, neoromán épületet 1922-ben szentelték fel – ismertette a bizottság elnöke a helyi értéktár legújabb elemeit. Józó Tamásné hozzátette, a helyi értékekről és a javaslattétel módjáról – melyre ezúttal is biztatja az orosháziakat – az Orosházi Települési Értéktár oldalán lehet tájékozódni.