Kálmán Tibor, Békés város polgármestere elmondta: örül Mucsi András képviselő kezdeményezésének, aki felvetette, hogy ezeket a régi ipartörténeti emlékeket meg kellene menteni az utókornak, de sajnos eddig nem igazán volt „gazdája” a négy, még létező alkotásnak.

– Ezért is örömteli, hogy most mind a négyről gondoskodik valaki. A Békési Értéktár Bizottság értékes és aktív munkát végez, folyamatosan gyűjti a városi értékeket, amelyekről jövőre könyv formájában is tájékozódhatnak az érdeklődők – emelte ki.

Mucsi András, Ibrány képviselője emlékeztetett rá, hogy a négy régi, ma már nem működő kútból három az ő választókerületében van, de sajnos a legendás Tűzkút utca Norton-kút, amelyről az utca is a nevét kapta, erősen meg van csonkítva. A legszebb állapotban a Teleky és Kispince utcai kutak vannak. A Teleky és Kígyó utca sarkán levő kutat Csató Gábor polgárőr újította fel, és fogadta örökbe. Ez azt jelenti, hogy karbantartják és folyamatosan takarítják a környékét. A Kispince utca és Nyíri utca sarkán álló régi, jellegzetes ipartörténeti emléket néhány éve Mucsi András festette le, most pedig jelképesen is örökbe fogadta, vagyis a családjával karbantartják majd és rendbe teszik a környékét. A kút mögött álló zöld növényzetet, tujákat példásan tartja rendben az ott lakó Oláh-család. Ugyancsak a képviselő családja fogja gondját viselni a Tűzkút utcai kútnak, a Móricz Zsigmond utcait pedig a Szent Lázár Alapítvány fogadta örökbe. Ez sajnos már csonka.

– Fontos, hogy ezek a régi értékek megmaradjanak. A mai ember nem tudja elképzelni, hogy milyen volt a vezetékes víz előtti korszak, éppen ezért értéket képviselnek a régi közkifolyók – emelte ki.