Palkóné Zámbó Edit szakoktató, ezüstkoszorús mesterfodrász kiemelte, mind a négy versenyszámban az első három helyezettet díjazzák, a legügyesebbek a támogatóknak köszönhetően értékes nyereményeket kapnak, van, aki például ingyenesen részt vehet elit szakmai tréningen.

Farkas Márió gyulai mesterfodrász a borbélyvágás zsűrizése közben ecsetelte, mennyire erős a mezőny: – Nem kifejezetten egy-egy mozzanat érdekel, sokkal inkább az összkép számít. Nézem az átmenetet, a finiselést, az eszközök használatát és a magabiztosságot is – tette hozzá.

Lestyánné Hricsovinyi Julianna iskolaigazgató elmondta, a kupára közel száz diák érkezett az ország minden tájáról, hogy a versenyszámok valamelyikében (borbély hajvágásban, menyasszonyi kontykészítésben, fonással készített frizurában, valamint a alkalmi- és kisfantázia sminkben) megmérettesse magát. Hozzátette, diákjaik minden évben szépen szerepelnek az országos szakmai tanulmányi versenyen.

– Tavaly a második, a harmadik és az ötödik helyezést is a mieink hozták el. Nemzetközi eredményekkel is büszkélkedhetünk, az egyik kozmetikustanulónk a sminkes EB-ről kétszer is a második helyet hozta el, egykori fodrásztanulónk pedig a WorldSkills világversenyen lett 17. helyezett, Kiválóság Díjat is kapott. Van nemzetközi hírű sztárfodrász is, akinek a Kós az alma matere – sorolta.