Tizenhetedik alkalommal rendezték meg a Ladányi disznótorost a körösladányi Dr. Asztalos Miklós Művelődési Házban szombaton. Kardos Károly polgármester – aki maga is tevékenyen részt vett a programon – elmondta, a nagy múltú rendezvény komoly szerepet tölt be a helyi gasztronómiai hagyományok megőrzésében és továbbvitelében. Kiemelte, hogy a disznóvágási bemutató során már egy fiatal hentesnemzedék vállalt szerepet.

– Bízom benne, hogy a programot még évtizedeken át megrendezik településünkön – fogalmazott. Az eseményt Papp Elek és Csala Rajmundné kezdeményezésére hívták életre. Papp Elek elmondta, tíz csapat vett részt a kolbászkészítésen, amit azt jelenti, hogy több mint kétszázan készítették el saját finomságukat.

– A koronavírus-járvány megmutatta, hogy milyen fontos az összetartozás, a disznótoros éppen ezért a közösségek erősítését is szolgálta – hangsúlyozta. Papp Elek kiemelte, a programot Sánta Miklós hentesmester emlékére is szervezik. Csala Rajmundné ugyancsak a hagyományok megőrzésének és megtartásának fontosságára hívta fel a figyelmet. Mint mondta, Békéscsabáról, Kétegyházáról, Szeghalomról és Mezőberényből is érkeztek a kolbászkészítésre.

– Egyre több fiatal kapcsolódik be az eseménybe, és egyre karakteresebben vesznek részt a rendezvényben – tette hozzá. A programon jelen volt Dankó Béla országgyűlési képviselő is. Boruzsné Szatmári Erzsébet, a Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház, Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény vezetője elmondta, a program legfőbb célja a közösségépítés, a csapatok ezért nem is versenyeztek egymással.

– Munkahelyi csoportok, baráti társaságok, nyugdíjas csoportok jöttek össze a közös kolbászgyúrásra. A rendezvény 9 órakor disznóvágási bemutatóval kezdődött, a csapatok pedig a 10 órakor megtartott megnyitót követően fogtak neki a kolbászkészítésnek. Az elkészült finomságot helyben meg lehetett sütni, majd el is fogyasztani – számolt be a részletekről a szakember. Emellett pogácsa-, pálinka- és szalonnaversenyt is rendeztek, amit háromfős zsűri értékelt. A buli pedig kifulladásig tartott.