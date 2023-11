A figyelemfelhívás mellett valós segítséget is nyújtanak az autósoknak, hiszen optikus, valamint autószerviz-partnereik a bejelentkezők látását megvizsgálják, autójának világítóberendezéseit ingyen átvizsgálják. A kampányban résztvevő partnercégek listája megtekinthető a www.latnieslatszani.hu oldalon. Partneroptika eddig a térkép és a címek alapján Békésben jelenleg Békéscsabán és Orosházán, partnerszerviz szintén Békéscsabán és Mezőberényben található.

Nem elég azonban, ha az autónak jól működnek a lámpái, használni is tudni kell azokat. Ködben nem elég a nappali menetfény használata, hiszen a hátsó helyzetjelző lámpák a nappali fény mellett nem működnek. Tehát rossz látási viszonyok között, esős időben, akár csak szórványködben is be kell kapcsolni a tompított világítást, hogy a hátulról érkezők is hamarabb észlelhessék az előttük haladót.

Rossz látási viszonyok között a gyalogos észlelése is nehezebb, és a gyalogos sem feltétlenül veszi észre a kivilágítás nélkül vagy rossz világítással érkező járművet. Ködben, illetve nagyon erős, zivatarszerű esőben az első- hátsó ködlámpák felkapcsolása is indokolt. Nagyban megnövelik a jármű észlelhetőségét. Nagyon erős ködben a magasabban elhelyezkedő tompított világítás fényét a köd visszaverheti, fényfalszerű jelenség jöhet létre, amely az előrelátást tovább korlátozza (ez kisebb ködben a fényszóró felvillantásával is megtapasztalható, de ilyen próbát csak forgalommentes szakaszon tegyenek).

Tanácsok, ha kialakul a fényfal

Mikor a tompított világítás használata mellett kialakul az említett fényfal, akkor megoldás lehet, hogy a tompított világítást helyzetjelző fényre váltva, az első ködlámpákat használva haladjon az autó. Ugyanis a mélyebben elhelyezkedő ködlámpa képes bevilágítani a köd alá, így a fénye kisebb reflexióval távolabbi megvilágítást ad – persze, ez nem mérhető a normál látási viszonyokhoz, de segít az óvatos előrehaladásban.

A ködös szakaszokról kiérve (vagy a nagy eső csillapodásával), mikor már nincs szükség a ködlámpákra, kapcsoljuk le azokat, hiszen zavarhatják a többi közlekedőt. Az első ködlámpák fénye inkább éjszaka zavaró a szembejövőknek, a felkapcsolva hagyott hátsók viszont nappali fényviszonyok között is zavarják a mögöttes forgalmat. Ráadásul fényerejük miatt összetéveszthetők a féklámpával, illetve a féklámpa felvillanásának észlelését nehezítik, ez pedig balesetveszélyes.

A nappali menetfénnyel felszerelt autók esetén erősen felhős, fényszegény időben valamint szemerkélő esőben is érdemes tompított világításra váltani, hogy megoldott legyen az autó hátsó kivilágítása is. Ugyanis sok típusnál alaphelyzetben nappali menetfény használata mellett nem világítanak a hátsó helyzetjelzők.

Fontos az irányjelzők szabályszerű használata

Rossz látási viszonyok között is fontos az irányjelzők szabályszerű használata. Az autós az irányjelzővel tudatja a környezetével az irány- és sávváltási, kanyarodási, előzési szándékát. Rossz látási viszonyok között, ködben, esőben nehezebb a közlekedőknek felmérnie a másik autó mozgásából a sofőr szándékát, sok koccanásos baleset, sőt előzés esetén akár súlyosabb baleset előzhető meg az irányjelző használatával.