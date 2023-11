Rosszabb látási viszonyok, kevésbé tapadó útfelület az, amellyel az őszi időjárás elsősorban próbára teszi a közlekedőket. Mindez természetes velejárója az évszaknak, fel lehet rá készülni, már azzal, ahogy a napi időrendet tervezi az ember. Hiszen ködben, esőben lassul a forgalom, hosszabb menetidőkre kell számítania az útrakelőknek – írja a kreszvaltozas.hu.

Ködben kisebb a látótávolság, az észlelési idő

Ködre elsősorban a hajnali órákban valamint szürkület idején lehet számítani a csapadékmentes napokon is. Különösen erdők közelében, völgyekben. Az ősz derekára viszont már megérkeztek a tartósabb ködök, amelyek a nyílt térségeken, autópályák nyomvonala körül is kialakulnak. Ködös útszakaszra érve a sebesség csökkentésével lehet felkészülni a rövidebb látótávolságra, amely csökkenti az észlelési időt. Érdemes az első és a hátsó ködlámpákat is felkapcsolni a kényes szakaszokon, ezzel segítjük a többi közlekedőt az észlelésben, így óvjuk magunkat is, és támpontot is adunk egymásnak a távolságok felméréséhez, a forgalom követéséhez.

A ködös szakaszról kiérve a ködlámpákat le kell kapcsolni, mert normál látási viszonyok között a fényük zavaró, a hátsó mindig, az első pedig elsősorban éjszaka. Érdemes a normál nappali menetfény helyett a tompított világítást használni, mert annak a fényereje nagyobb, messzebbről észlelhető, valamint világítanak a hátsó lámpák is, amely a hátulról közeledőknek segíti a jármű észlelését. A ködben arra is számítani kell, hogy az útfelület csúszósabb, tehát a megszokott száraz úti fékútnál hosszabb távokkal kell számolni, és a biztonságos kanyarsebesség mértéke is alacsonyabb.

A vizes útfelületre kell esőben elsősorban figyelni

Esőben szintén a látótávolság- és az útfelület tapadóképességének a csökkenésére kell számolni, csak a ködhöz képest fordított az arány. Míg ködben az észlelési távolság rövidülése az elsődleges zavaró tényező, az útfelület nyálkássága a ráadás, esőben pont fordítva van. A vizes útfelületre kell esőben elsősorban figyelni, a látótávolság kevésbé csökken, inkább a járművek üvegfelületein jelen lévő vízcseppek korlátozzák a kilátást: főképp, ha koszos is az autó.

A ködben tapasztalható nyálkás útfelülethez képest, amelynek a tapadási minősége kiszámíthatóbban, egyenletesebben rosszabb, esőben az útfelület tapadása változóan rosszabb, attól függően, hogy mennyi csapadék van jelen az adott felületen. Gondolhatunk itt például az úthibákban, kátyúkban, vályúsodásokban összegyűlő vastagabb vízre, vagy az úttesten tapasztalható vízátfolyásokra.

Visszaüt, ha az autó elhanyagolt

Esőben könnyen összejön, hogy egy útszakasz egyik részén teljesen jól tapadnak az abroncsok, azonban hirtelen vizesebb részre érve a tapadóképesség jelentősen csökken, vagy nagyobb vízvastagság esetén meg is szűnik. Létrejön a felúszás jelensége – ezt elsősorban országúti vagy autópályatempón alakul ki, városi sebességeknél kevésbé jellemző. Emiatt esőben vezetve a felsorolt úthibákban megálló vizet tapasztalva, vagy átfolyást észlelve (ezek látható jelenségek) jó csökkenteni a haladási sebességet és igyekezni kell kikerülni a nagyobb vízmennyiséggel bíró útfelületeket. Természetesen van, amikor ez nem lehetséges, ekkor a lassítás a biztonságos megoldás. Vályús útszakaszon, ha lehet, ne engedjük a kerekeket a vályúba futni.

A romló útviszonyok és csapadékos időjárás során visszaüt, ha az autó elhanyagolt. Például, ha a gumik rossz állapotúak. Egyrészt már hidegebb is van, mint nyáron, a gumiabroncsok anyaga emiatt ridegebb, tehát kevésbé tapad. Ha ez egy öreg, már megkeményedő gumival történik, akkor a jelenség esős úton észlelhető tapadásképesség-vesztést okoz. Főképp, ha a korának megfelelő a kopottsága is. A kopáshatár közeli mintamélységgel rendelkező gumikkal szerelt kocsik sofőrjei különösen figyeljenek, és lassítsanak esős időben.