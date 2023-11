A városvezető lapunknak elmondta, több helyen bukkantak fel patkányok az elmúlt időszakban, amelyekről a lakosok bejelentést tettek, illetve fényképet is készítettek. Elhullott példányokat is találtak, illetve a kihívott szakemberek arra utaló nyomokat is feltártak, hogy hol lehet a rágcsálók nagyobb populációja.

– Elsősorban a csatornarendszerben tanyáznak, és – miután jelentős lehet az őszi-tavaszi túlszaporulat – már nem férnek el az élőhelyükön, és elindulnak a felszín felé – fogalmazott Siklósi István.

Az egyik üzlet környékén pedig mindig találnak például eldobott élelmiszer-maradékot, ami még inkább odavonzza az állatokat.

– A pénteken kezdődő munkálatok során megpróbálják megtisztítani a fertőzött területeket. Vélhetően három alkalommal lesz majd patkányirtás. A következő két alkalommal megnézik, ellenőrzik majd, hogy miként sikerült a védekezés – tette hozzá a polgármester.