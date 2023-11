Részletezte, hogy a kápolna teljes tetőszerkezete és külső homlokzata is megújult, az előtte található átjáróval és járdaszakaszal együtt. Ezzel a fejlesztéssel egy időben továbbá új, a mai kornak megfelelő mosdót is alakítottak ki a temetőben, illetve elkezdődött vezetékes víz széleskörű kiépítése is.

A fejlesztést a Sarlós Boldogasszony Plébánia Magyar Falu Program pályázaton elnyert, vissza nem térítendő pályázati forrásból valósította meg. A kápolna átadását követően Fazakas Gusztáv plébános úr ünnepi szentmisét celebrált, majd egykori nagy plébánosaik, Reibel Mihály esperes – plébános és Wagenhofer Ede kanonok-plébános sírjánál gyújtottak gyertyát az elekiek.

Szelezsán György ismertette, hogy az utóbbi években a városban található mindkét temetőben fejlesztéseket hajtottak végre. Többek között mosdókat építettek, megújult a kápolna, új haranglábat állítottak, urnafalat és járdákat építettek, padokat telepítettek, valamint kiépítették a napelemes közvilágítást.