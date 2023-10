Az október 14-én, szombat reggel 7 és este 7 óra közötti Wenckheim-retúra keretében azt tervezik, hogy a Wenckheim turista- és kerékpárút egy részén, a jaminai bányatavak közvetlen közeléből, a madárlestől eltekernek a szabadkígyósi Wenckheim-kastély 2. számú kapujánál található pihenőig, majd pedig vissza. Ez a táv pontosan 8 kilométer, és azt az elképzeléseik és reményeik szerint 25 alkalommal teszik meg aznap – ismertette az ötletgazda, Földesi Mihály, valamint szervezőtársa, Erdei-Kovács Zsolt.

A kerékpártúra a Tekerj a Zöldbe! sorozat része, amely a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ) szervezésében az Aktív Magyarország támogatásával valósul meg. Az elvi támogatók között szerepel Opauszki Zoltán, Békéscsaba turizmusért felelős tanácsnoka mint fővédnök, de megemlítették Kocziha Attilát és a Bihari Túrák Közhasznú Egyesületet, Pap Máriát és a szabadkígyósi Wenckheim-kastélyt, továbbá Kotroczó Henriettát és a békéscsabai Tourinform-irodát is.

A szervezők hangsúlyozták: bárki csatlakozhat, aki akár csak egy kis kedvet érez ahhoz, hogy a bringázást ilyen módon népszerűsítse és/vagy csak tekerjen egy keveset. Kiemelték azt is, hogy nincs részvételi díj. Mint fogalmaztak: október 14-én ebéd előtt vagy éppen ebéd után, ha valakinek a családjával vagy éppen egyedül kedve támad egy-két körre beállni, nagyon szívesen veszik, de természetesen azt sem utasítják el, aki 50-100, vagy éppen 150 kilométert szeretne velük együtt megtenni.

A vállalásaik között az is szerepel, hogy a reggel 7 órai indulást követően 10 órakor, 13 órakor és 16 órakor a madárlesnél lesznek azért, hogy aki konkrétan hozzájuk szeretne csatlakozni, megtehesse. Minden résztvevő, aki regisztrál, virtuális oklevelet kap, jelentkezni itt lehet.

A szabadidős kerékpározás népszerűsítése, a figyelemfelkeltés mellett fontos szempont a közlekedés-biztonság, a kulturált kerékpározás, a KRESZ-előírások betartására való törekvés. Tudható, hogy sok esetben egy kis odafigyeléssel, a szabályok betartásával megelőzhetőek lennének a balesetek – ennek is érdemes ilyen módon figyelmet szentelni.

Kiemelték: szeretnék, ha minél több embert sikerülne megnyerni ennek a célnak, és azt is, hogy minél többen csatlakozzanak akár csak egy rövid kis szakaszra is. Ajánlásként azt is megfogalmazták, hogy aki rendelkezik bukósisakkal, jó, ha viseli a retúra közben. Ez természetesen nem kötelező, azonban pozitív üzenetet hordoz. A kezdést pontban 7 órára időzítik, a retúrát pedig este 7 órakor a reményeik szerint a 200 kilométer teljesítésével fejezik be.