– A néhány napja Nobel-díjjal kitüntetett Karikó Katalin 2022 júliusában vehette át díszdoktori címét az ELTE-n, a köszönőbeszédében két tanáccsal szolgált a hallgatóknak, melyek közül az egyik a következőként szólt: „arra kell koncentrálni, amin tudsz változtatni... Tehát a tanácsom az, hogy olyan feladatokat tűzzetek ki magatok elé, amelyek megoldása fontos. A nemes célok érdekében megfelelő hozzáállással a kudarcok ellenére is meg tudjátok majd őrizni lelkesedéseteket és elszántságotokat, örömteliek lesznek a napjaitok, ami nagyon fontos, hiszen életünk nagy részét a tanulás és a munka teszi ki – idézte Karikó Katalint dr. Görgényi Ernő. Gyula polgármestere felelevenítette, hogy a kiváló tudósnak sem volt egyenes az útja a világ tetejére. 1985-ben létszámleépítés miatt kellett távoznia a Szegedi Biológiai Kutatóközpontból, a családjával egészen az USA-ig kellett mennie állásért.

– Ott sem volt könnyű a pálya. A főnöke megfenyegette a philadelphiai Temple Universitynél, hogy kitoloncoltatja az országból, ha el meri fogadni a konkurens egyetem – kutatási témájához egyébként nagyon is fontos – ajánlatát, még a beidézést is megkapták, a főnöke pedig azt is elintézte, hogy az ajánlatot visszavonják, ő pedig így az utcára kerüljön – folytatta a gondolatot. – De ő nem adta fel. Karikó Katalin sikerének egyik titka az, hogy sosem másokban kereste a hibát, mindig azt tartotta szem előtt, ő hogyan tudna továbblépni.

Dr. Görgényi Ernő köszöntötte a fiatalokat. Fotó: Für Henrik

A polgármester kifejtette, nem csak a Nobel-díjas tudós jutott el egy kisvárosból a világhírig, hanem Bay Zoltán is, akiről az ösztöndíjat is elnevezték.

– Bay élettörténete fordulatokkal teli, ugyanakkor rendkívül tanulságos is. Nagyon erősen kötődött szülőföldjéhez. Végakarata szerint hamvait hazaszállították, és Gyulaváriban temették el. Azok a hatások, amik itt érték, egész életét végigkísérték – tette hozzá. A két tudós életútja kapcsán a motiváció és a kitartás fontosságára hívta fel a figyelmet.

A Bay Zoltán fizikusról elnevezett ösztöndíjat 2015-ben azért hozták létre, hogy segítsenek azoknak a tehetségeknek, akik városhoz kötődnek, és már fiatalon megérezhessék az elismerés ízét, és megérthessék, megéri tanulni és jónak lenni valamiben.

Emlékeztetett arra, hogy a rendelet keretében eredetileg 10–10 középiskolás diákot és főiskolai, illetve egyetemi hallgatót tudtak támogatni, később viszont beépítettek egy 60 százalékos pluszkeretet az ösztöndíjba, így a 20 támogatott helyett jelenleg már harminckettőt választhatnak ki. Évről évre ki is használják ezt a maximális lehetőséget, így idén is 32 gyulai vagy Gyulán tanuló fiatal kapja meg a Bay-ösztöndíjat.

Az ösztöndíjasok között találunk gyógyszerészt, orvostanhallgatót, jogászt, közgazdászt és vegyészmérnököt, emellett van köztük építészmérnök, pszichológia, informatika, biológia, nemzetközi gazdálkodás, turizmus-vendéglátás, gazdaság- és pénzügyi elemző, angol-történelem szakos hallgató, és van, aki gyógypedagógusnak vagy éppen a filozófiatudomány doktorának készül.

Dr. Görgényi Ernő beszéde végén visszatért Karikó Katalin egy másik gondolatára, amelyben úgy fogalmazott: „azt tanácsolom nektek, nézzetek most jól körül. Ott állnak mellettetek mindazok a kollégák, akik majd nektek is jó tanácsot adnak egykoron. Legyetek kedvesek társaitokhoz, kövessétek munkájukat az egyetemi végzés után is.”