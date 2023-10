A napokban tették le a NEUTECH utazó digitális innovációs konténert a BSZC Kemény Gábor Technikum udvarán. Pénteken a keményesek, kedden a BSZC Nemes Tihamér Technikum és Kollégium tanulói vettek részt itt alternatív tanórákon, szerdán pedig a Belvárból és az Andrássyból érkező gimnazistákra számítanak.

Egy oktatópad segítségével azt mutatta be a fiataloknak Vaczkó Dániel, a NJE GAMF Műszaki és Informatikai Karának tanársegédje, hogy miként lehet elektrolízis segítségével, vízből zöld hidrogént előállítani. Majd arról is beszélt, hogy hogyan lehet ezt a zöld hidrogént felhasználni, például megújuló energiaforrások igénybevételével áramot termelni vele. Azt, hogy a hidrogéncellákból milyen feszültségű és erősségű áram nyerhető ki, műszerek érzékeltette, de azért, hogy szemléletesebb legyen a bemutató, meghajtott egy egyenáramú motort, valamint rákapcsolt a rendszerre egy izzót is.

A kiberbiztonságot, a kibervédelmet gyakorlati oldalról is megközelítette előadásában Kurucz Bence, a NJE GAMF Műszaki és Informatikai Karának hallgatója. Beszélt az etikus hackelésről, arról, hogy miként néz ki tulajdonképpen egy adatlopás, valamint tanácsokat is adott a fiataloknak azzal kapcsolatban, hogy hogyan védhetik meg adataikat.

A Neutech utazó digitális konténer nem véletlenül parkolt le a BSZC Kemény Gábor Technikum udvarán, tavaly után immár második alkalommal. Malatyinszki Péter, a középiskola igazgatója emlékeztetett: az intézmény és a NJE GAMF Műszaki és Informatikai Kara 2021 végén kötött együttműködési megállapodást, és ezt tartalommal töltik meg. Erre példa a Neutech konténer érkezése, de az is, hogy részt vesznek egymás rendezvényein. Emellett a Keményben is beindítanák az okleveles technikusképzést, és ebben a középiskola partnere lehet a Neumann János Egyetem. A konténer lehetőséget ad arra, hogy népszerűsítsék a mérnökképzés mellett saját képzéseiket is, mint a logisztikai technikus, a közlekedésüzemvitel-ellátó technikus és a gépjármű-mechatronikai technikus.

Uhljár Erik, a Békéscsabai Szakképzési Centrum (BSZC) kancellárja is azt emelte ki, hogy egy életképes együttműködés alakult ki a BSZC, valamint az újító, a fejlődést folyamatosan nyomon követő és azzal lépést tartó Neumann János Egyetem között.

A NJE GAMF Műszaki és Informatikai Karának beiskolázási igazgatója, Halczman Szilvia kiemelte, hogy a Neutech konténer révén házhoz viszik a technológiai újdonságokat, illetve arra is lehetőséget ad, hogy bemutassák a kar képzéseit – gépészmérnök, járműmérnök, logisztikai mérnök, mérnök informatikus –, illetve az egyetem gazdaságtudományi, valamint kertészeti és vidékfejlesztési karának kínálatát egyaránt.

Beszélt arról: a BSZC Kemény Gábor Technikummal kötött megállapodás immár érezteti hatását, hiszen a BSZC-ből több hallgatót vettek fel legutóbb, mint a korábbi években. Hangsúlyozta, hogy a karnak vannak duális partnerei a térségből, így helyben is tudnak karrierlehetőséget kínálni a fiataloknak. Mentorprogramot vezettek be a gólyáknak, illetve azoknak, akiket egy bizonyos ponthatár felett vesznek fel a karra, jelentős ösztöndíjat adnak.