Facebook posztjában a polgármester kiemelte, az aktív, kiegyensúlyozott nyugdíjas éveit töltő Ilyés Sándor egyike azon békésieknek, akik idős korukban választották otthonul a várost, és döntésük helyességét az idő gazdagon igazolta. Sándor bácsi 1933-ban született Nagyszalontán és aktív éveit is a bihari tájon, Arany János szülővárosában töltötte. Szalontán végezte tanulmányait is, évekig erősítette a helyi vízilabda csapatot. Nagyszalontán dolgozott előbb a városgazdálkodásnál, majd a megyei kórház könyvelőjeként, felesége is ott volt bérelszámoló. 65 éve tartó házasságukból két leánygyermek, 3 unoka és 3 dédunoka született. Immár húsz éve él Békésen – nagyon megszerette a várost. Korábban szívesen kertészkedett, barkácsolt, gyógynövényeket gyűjtött. Születésnapját népes családja körében ülte meg.