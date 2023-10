A város szerint kölcsönös kompromisszumokra van szükség

A városházán azt mondták, hogy a Békés Airport Kft. és a Kvasz András egyesület közötti kapcsolatot alapvetően erősítené, ha a felek új alapokra helyeznék az együttműködésük kereteit, illetve, ha a legfontosabb kérdésekben kölcsönös kompromisszumok születnének. Úgy vélik, hogy olyan hosszú távra szóló megállapodásra van szükség, amely biztosítja a repülőtér jogszerű és biztonságos működését.

Hangsúlyozták: az önkormányzat alapvető érdeke, hogy – figyelembe véve a repülőtér várható fejlesztését is – a létesítményt a vonatkozó jogszabályok maximális betartásával, az immár elért repülési színvonal megtartásával, valamint biztonságosan működtessék; és ezen elsődleges szempontok mellett az üzemeltetés költséghatékony is legyen. Ugyanakkor fontosnak ítélik azt is, hogy a sportcélú tevékenység szintén megfelelő teret kapjon a repülőtéren.