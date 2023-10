– A szabadidőmet mindig horgászattal töltöm leginkább, kedvesemmel együtt, ő is nagyon szeret kint lenni – árulta el. – Igazából amióta az eszemet tudom azóta horgászok, ez az ami leköt, kikapcsol. Leginkább békés halra horgásztam, de az elmúlt két évben elkezdett jobban érdekelni a ragadozóhal, ezen belül is leginkább a harcsa horgászata. Nagyon sok kint töltött idő, éjszaka kell ahhoz, hogy némi tapasztalatot szerezzen az ember. Eleinte aprókat fogtam, 2-3 kilósakat, azután ahogy megismertem újabb és újabb módszereket sikerült nagyobbakat is elcsípnem, mint például legutóbb augusztus 12-én amikor egy óra leforgása alatt sikerült fognom egy 9,5 kilóst, illetve egy 10,5 kilóst. A szerelés változó, függ az időjárástól, szél, eső, hold. Most is szerdán éjjel ahogy végeztem a munkában, 23 óra után nem sokkal érkeztem ki a vízpartra, majd húztam be a végszereléket ami egy mini u-pose végszerelék volt, tenyeres kárásszal csalizva, azért használtam ezt a végszereléket mert nagy volt a holdfény, ilyenkor nem igazán szokott felszínen táplálkozni a harcsa, ezért próbáltam meg a mini u-pose szerelékkel a víz alsó rétegeiben a harcsát megtalálni.

Mint Zoltán fogalmazott, miután behúzta a két végszereléket, a párját hívta fel videóhívásban, minden este beszélnek, van, hogy a vízpartról.

– Sajnos másik városban lakik, így a hétköznapokban így szoktunk kommunikálni. Beszélgettünk a szokásos dolgokról amikor a szemem sarkából láttam, hogy elindult a kapásjelző felfelé, azonnal leraktam a telefont a székbe, megvártam még botig húzza a jelzőt, aztán bevágás után eltelt pár másodperc, hogy azt hittem valami kisebb harcsa, majd olyan erővel megindult, hogy esélyem nem volt megindulni, majdnem behúzott az 56-os stégről a versenypályán, de időben tudtam lazítani a féken, legalább 50 métert úgy ment, hogy füstölt az orsó. Volt több kirohanása amikor semmit nem tudtam csinálni, csak tartani, de szűk egy órás fárasztás után elfáradt, felbukkant előttem, megpaskoltam a fejét ahogy szokták, de már nem indult el ismét, így megfogtam a szájánál, és elkezdtem kihúzni a partra, ekkor döbbentem rá, hogy egy kézzel nem fogom tudni kihúzni. A magas vízállásnak köszönhetően nem kellett emelgetni, hanem ki lehetett húzni kíméletesen a partra. Itt volt pár másodperc, hogy lefagytam, nem fogtam fel, hogy mi történt, de közben párommal végig beszéltünk telefonon, mert nem raktam le a kapásnál, illetve itt-ott látta is a fárasztást. Egyedül voltam, ezért nehéz volt közös képeket csinálni, nem is igazán tudtam, meg az időt se szerettem volna húzni, nehogy baja legyen, ezért jó pár fotó után visszahúztam a vízbe, majd megvártam míg magától elindul, megmozdul, sikeresen elúszott, követtem ameddig láttam. A hal hossza 186 centiméter volt, a súlya pedig 50 kiló feletti.

Mint kiemelte, a gondolatomban sem szerepelt, hogy valaha meg tud fogni egy ekkora harcsát, főleg egy piciny holtágból, mint a Fűzfás-zug, ahol nem gondolná az ember, hogy ekkora példányok vannak.

– Fontosnak tartottam, hogy visszaengedjem, mert mint minden embernek vannak álmai, nekem ez volt az egyik, hogy fogjak egy nagy harcsát, ő megtisztelt azzal, hogy ezt az álmomat valóra váltotta, én pedig őt tiszteltem meg azzal, hogy visszaengedtem, hadd éljen tovább, nőjön nagyobbra, aztán hátha lesz még szerencsém hozzá valamikor egyszer az életben. Ha pedig másnak lesz élménye vele, bízom benne, hogy hasonlóképp fog tenni mint én. Egy életre szóló élmény volt ez számomra, és egy valóra vált álom – fogalmazott.